影／遊客打群架「害動物學壞互毆」　動物園證實：獸舍一度失控！

記者蔡紹堅／綜合報導

北京野生動物園7日下午發生遊客互毆事件，園方表示，部分動物看見人類打架之後紛紛效仿，當晚在獸舍內打得不可開交，場面一度失控，幸好經過飼養員的耐心教育以後，動物們已經知道「打架不好」。

北京野生動物園表示，7日下午有兩家遊客在動物園遊覽時因瑣事發生糾紛，進而互相謾罵、撕打，並引起大量遊客及附近動物們的圍觀，經當地公安機關調解後，雙方已經和解。

▼遊客在動物園內打群架，一名老太太抱著孫子被踢飛。（圖／翻攝微博）

▼老太太抱著孫子抓人頭髮，被網友笑稱是「常山趙子龍」。（圖／翻攝微博）



北京野生動物園指出，雙方撕打地點附近的動物們是「第一次看到人類之間的打鬥場面」，令它們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控，在飼養員的耐心教育下才知道「打架不好，特別不好」。

北京野生動物園並未說明「學壞」動物的種類，但有曾經到過動物園的網友表示，遊客打群架的地方就在大猩猩館附近，「這說明了，這群人比大猩猩不如，而且還帶壞了大猩猩。」

最後，北京野生動物園也提醒，夏季天氣炎熱，出遊時要保持良好心態，保證家人的安全最為重要。



▼北京野生動物園發出的聲明。（圖／翻攝微信）

