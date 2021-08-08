快訊／屋內傳來怪聲！台中民宅屋頂瞬間崩塌　4住戶嚇壞驚逃

▲台中民宅屋頂倒塌 。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中南屯區萬和路一段8日發生民宅倒塌案件！現場一處民宅突然傳出怪聲，屋內4人察覺有異趕緊逃出屋外，但沒想到下一秒屋頂竟瞬間坍塌，所幸並無造成人員傷亡，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

據屋主表示，該處為土角厝且年久失修，可能因近期連逢大雨，導致屋頂承重過大才造成坍塌。

目前警消人員已緊急封閉該址，並管制萬和路段通行，另外也展開勘查作業，以及協助住戶撤離，後續將由南屯里長會同建設局人員及建築技師到場調查房屋倒塌原因。