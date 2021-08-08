喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

▲林昀儒作戰時台風穩健，自信又冷靜的表現讓人難忘。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

19歲的「小林同學」林昀儒在東奧奪得桌球混雙銅牌後，在國內一夕間聲名大噪，尤其是他和球王樊振東的那場單打最讓人驚艷。不過隨著林昀儒人氣越來越旺，有些瘋狂粉絲開始挖出他的過往歷史，甚至連和好友的對話都肉搜出來，不禁讓人反思這行為是否侵犯了選手隱私？

一名女網友在Dcard表示，她能理解選手們奪牌後民眾普天同慶的喜悅，當然也會想了解選手的更多資訊，但從林昀儒的例子來看，「在喜悅之餘，也看到了很多同好對選手們肉搜、公佈他跟好友的對話等等」，彷彿想把選手私生活都攤在陽光下檢視，只為了滿足粉絲的好奇心與熱情。

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▲▼林昀儒男桌團賽再度對上宿敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。（圖／達志影像／美聯社）



原PO認為，獲得全民肯定當然充滿成就感，不過選手面對隱私被挖出，「老實說如果我是他本人的話應該會覺得尷尬吧」，呼籲民眾在關注選手的同時，別忘了給他們多一點私人空間，連私人帳號的內容都翻出來就太激進，過度關注會淪為侵犯選手隱私。

許多網友也有同感地說，「雖然我自己也很喜歡林昀儒，但說真的看到一堆迷妹每天PO一篇文說他怎樣怎樣好可愛，這種內容感覺比較適合去追星版」、「我覺得有些人真的喜歡的太過頭了，很容易在不知不覺中造成別人的困擾」、「真正的粉絲應該是要支持選手在運動上的表現，而不是一直挖人家私生活說好可愛好帥，就算喜歡看也拜託私下看耍耍花痴就好」、「真的有關注小林就知道他喜歡低調，進粉絲社群根本不是他的個性會想做的事情吧，連小林媽的新聞都可以討論到婆婆婆婆的叫...」。

其中一名網友在底下留言道歉，自稱幾天前在Dcard貼出林昀儒「句點殺手文」，當時看到影片覺得很可愛就PO上來和網友分享，沒意識到自己冒犯到林昀儒隱私，看到這篇貼文後才驚覺自己錯誤示範，呼籲其他人往後「更理性的支持選手」，她也會再認真檢討與學習。

▼粉絲熱情過頭就是騷擾與侵犯。（圖／翻攝自Dcard）

