南韓棒球慘遭3國狠虐！韓媒怒批「井底之蛙」：沒給國人帶來感動

▲南韓棒球隊在東奧敗給多明尼加而無緣奪銅，被國內媒體狠批為「井底之蛙」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓棒球在2020東京奧運遭遇前所未有的恥辱性慘敗，不僅輸掉對上日本、美國的2場賽事，甚至最後更以6比10的成績慘遭多明尼加打爆，無緣奪下銅牌。消息一出後，不僅網友憤怒登上青瓦台官網發起連署，要求政府取消選手的免服兵役特權，甚至連自家媒體也不再護航，撻伐其為井底之蛙，更狠酸是「橫濱慘事」再現。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，原本南韓棒球在13年前的2008北京奧運迎來最光榮的時刻，從預賽到決賽的9場比賽中，沒有一場比賽落敗，最後在8月23日奪下奧運金牌，因此韓國棒球委員會（KBO）更將該日指定為「棒球節」，儘管之後棒球遭到奧運主辦國從比賽項目中刪除，但南韓棒球隊發誓要達成「二連霸」夢想、重現光榮時刻，卻在東奧慘遭滑鐵盧。

▲南韓最後以6比10敗給多明尼加，圖為賽前演奏國歌。（圖／路透社）

報導分析南韓棒球慘敗的原因，本屆代表南韓出戰奧運的選手名單中，不再看到赴美的王牌投手柳賢振、金廣鉉、梁玹種，因此外界普遍認為此次國家代表隊的實力與過去相比由強轉弱，加上KBO聯賽幾乎未曾再出現左投手，光是在評選就難關重重，最後入選代表隊的左投手只有2人，其中一人還是2002年出生的新人李義理（이의리，起亞虎）。

分析指出，本屆東京奧運採取小組制、淘汰制進行比賽，原本南韓在小組賽輸給美國，分組排行第2名，然而在淘汰賽又分別輸給日本與美國，在銅牌賽中，被稱作「無生還」的守護神投手吳昇桓登板後，僅投出0.1局便丟失5分，最後以6比10慘遭多明尼加逆轉勝。

▲南韓棒球隊無緣摘銅，預估回國後將會受猛烈抨擊。（圖／達志影像）

此外，就連做為國家通訊社的《韓聯社》也在昨（7）日的報導中，不客氣地以「南韓棒球淪為『井底之蛙』，黯然退場」為標題，撻伐此次南韓棒球隊在東奧令人失落的表現。報導分析，受到新冠疫情影響，導致國內聯賽無法順利舉行、甚至有球隊爆發大規模群聚染，而特定球隊的利己主義也慘遭外界撻伐。

報導最後指出，南韓棒球隊失去實力，在本屆賽事無法帶給國人們感動的力量，預估未來恐怕還會有一段時間淪為給外界砲轟的出氣筒。

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