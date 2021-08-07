桌球女將轉籍南韓「換了一個頭」 　大方回應：花77萬韓元埋線！

記者蔡紹堅／綜合報導

桌球女將田志希多年前從中國轉籍至南韓，近日在東京奧運的表現受到關注，也有網友發現，她的樣貌與多年前有很大的不同，疑似在南韓整了形。對此，田志希大方在微博回應，自己做了雙眼皮埋線、紋髮際線等手術，花費77萬韓元（約1萬8千元新台幣）。

▲網友貼出田智希今昔對比照，驚嘆她「換了一個頭」。（圖／翻攝微博）



田志希1992年出生於河北省廊坊市，父親是小學桌球教練，她也從小就進行桌球訓練，2008年進入中國魯能俱樂部，同年搬至南韓居住，並於2011年成功轉籍南韓，開始陸續代表南韓參加各項桌球國際比賽。

▼田志希在東京奧運的表現受到關注。（圖／路透社）



田志希今年東京奧運在混雙、單打都打入8強賽，雖然最後無緣拿牌，但仍受到許多網友的關注。有大陸網友就指出，田志希的樣貌與過去有很大的不同，似乎在南韓整了形，整個人「換了一個頭」。

對此，田志希在微博上大方回應，自己做了雙眼皮埋線手術，花費約77萬韓元，另外也減了肥、紋了髮際線，平時也勤於做皮膚管理。田志希還非常熱心回答網友的問題，包含保養皮膚的秘訣等，並強調自己「沒有換頭」，還是「同一個頭」。

▼田志希回應網友提問，並分享保養皮膚的秘訣。（圖／翻攝微博）

