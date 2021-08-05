爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

圖文／鏡週刊

新北市雙溪一棟民宅今日發生大火，消防人員緊急撲滅火勢後，在2樓臥室的床底下，發現一具已成焦屍的女童，雖緊急送往貢寮保健站急救仍傳不治。屋主簡姓男子跟同居女友外出購物趕回時，跪地痛哭「我很晚才有這個女兒！」「我很疼她！」

消防局表示，今（5）日上午8點25分獲報，新北市雙溪區八股地區一樓民宅發生火警，緊急馳援後，發現民宅的現場火勢持續延燒至2樓加蓋的鐵皮屋，由於火勢猛烈，持續灌救撲滅火勢後，於9點48分，在2樓床底下，找到已無呼吸心跳的女童，仍將她送往貢寮保健站急救。

警方調查，屋主69歲簡姓男子跟妻子離婚後，跟同居女友的13歲女兒，還有自己的9歲女兒住在新北市雙溪，平時則靠著打零工度日，2人都是低收入戶。今日一早，跟同居女友外出採買時，接到鄰居電話，說「家裡發生大火」要他趕快回來。

趕回家中時，遲遲不見女兒的身影，看到女兒被救出時已全身焦黑無意識，跪地悲痛欲絕，隨後仍堅持陪著女兒到貢寮保健站急救，盼有奇蹟出現，而同居女友的13歲女友則被救出。女童急救時，醫護人員發現因全身焦黑，已無明顯生命徵象，最終忍痛放棄急救，女童於10時許宣告不治。



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