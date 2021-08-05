打完疫苗出國要證明！可拿黃卡申請黃皮書　費用曝光

▲預防接種紀錄卡，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際疫情仍在，國人出國需要接種疫苗相關證明，美國更傳出要接種完兩劑疫苗才能入境。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，可以用原本接種後的黃卡去旅遊醫學門診申請黃皮書(Yellow Book)，如果先前沒有黃皮書費用兩百元，已經有黃皮書加簽費用150元，相關行政費用依照醫院標準。

目前疫苗接種之後會收到預防接種紀錄卡，又稱為黃卡，陳時中今表示，黃卡接種證明上面有中英文對照，這沒有問題，但有些國家去的地方可能需要更清楚接種證明，可能在原醫院申請發證明，另外比較常用的黃皮書，以前大家出國會申請黃皮書。

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指揮中心進一步提醒，民眾先行確認前往國家（或就讀學校、工作及參與活動等）之相關規定，採以下列方式之一取得證明文件：

一、由 COVID-19疫苗接種院所開立之「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，填列完整西元年、護照號碼及同護照之英文姓名。

二、由COVID-19疫苗接種院所開立之英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）。

三、前往國內32家旅遊醫學合約醫院（簡稱旅醫門診），將COVID-19疫苗接種紀錄登載於國際預防接種證明書（簡稱黃皮書）。

指揮中心表示，由於目前「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已為中英對照版本，且詳細記錄接種者資料、疫苗劑次及廠牌等資訊，如因紀錄格式必須調整，可洽原接種單位申請，亦可持身份證明文件及原接種紀錄卡逕洽鄰近之衛生所(臺北市為健康服務中心)協助開立。

指揮中心提醒，如欲取得黃皮書，請攜帶健保卡、護照（或影本）及黃卡前往旅醫門診掛號，由醫師查詢我國「全國性預防接種資訊管理系統（VACC）」紀錄及確認後開立，倘非於國內接種疫苗者，不列入黃皮書登載。黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為新臺幣200元；加簽（已持有黃皮書者）為新臺幣150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。

▲國際預防接種證明書（簡稱黃皮書）。（圖／指揮中心提供）