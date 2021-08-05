「國家電影視聽中心」10月試營運！規劃舉行百年電影影展

▲「國家電影及視聽文化中心新莊1期場館」舉行點交儀式。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部及新北市政府籌建的「國家電影及視聽文化中心新莊1期場館」今（5）日舉行點交儀式，將來服務於全國的影視聽專業人員、喜好影視聽的民眾，預定今年10月試營運、12月正式開館，並規劃將舉辦文協百年電影影展等系列活動，使民眾可以更深刻的了解臺灣影視聽的歷史。

文化部政務次長李靜慧表示，影視聽中心籌建計畫於2016年由文化部與新北市政府簽定行政契約，由新北市政府提供新莊副都心公兒土地及負責場館主體建築，文化部提報公共建設計畫爭取行政院預算辦理內部裝修及設備工程，以及影視聽中心與許多的專家學者提供專業意見，整體工程於今年4月順利完工。

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▲「國家電影及視聽文化中心新莊1期場館」舉行點交儀式，左起：國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、新北市長侯友宜、文化部政務次長李靜慧。（圖／文化部提供）

成立影視聽中心，是為了服務全國的影視聽專業人員及喜好影視聽的民眾，文化部表示，中心1期場館預定今年10月試營運、12月正式開館，預計規劃舉辦文協百年電影影展等系列活動，使民眾可以更深刻的了解臺灣影視聽的歷史。

同時，影視聽中心將提供影視圖書閱覽、經典放映推廣、典藏及修復學術及技術交流等服務，為回饋新北市民，文化部及影視聽中心也特別規劃提供包含市民卡會員、電影教育扎根活動、場館公益租用優惠等回饋。



而文化部未來將持續推動影視聽中心2期場館籌建，以「藏用合一」的概念，建置多功能影視聽博物館及專業典藏片庫，確保影視聽資產保存多樣性及完整性，並積極對外進行我國影視聽文化傳播，以成為亞洲重要的影視聽文化新據點為目標，讓世界更認識與瞭解臺灣的影視聽文化。

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