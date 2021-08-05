6分鐘連2震！她拍下15秒搖晃瞬間　網：住14樓都快瘋了

我還以為是我跑跳太大力

記者黃翊婷／台北報導

台灣東北海域5日清晨5時50分、56分連續發生2次地震，震度都在3級以上，把不少民眾從睡夢中搖醒。大胃王路路LuLu稍早在臉書PO出一段15秒影片，只見畫面中的門簾不停晃動，她還半開玩笑表示，「我還以為是我跑跳太大力，結果突然地震了。」粉絲們也紛紛留言回應，「直接被震醒」、「很搖」、「台中5樓超有感」。

▲路路LuLu拍下地震家中搖晃的情形。（圖／翻攝自Facebook／路路LuLu）

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這2起地震分別發生在5日清晨5時50分以及5時56分，前者預估震度4級以上，台北、基隆、新北、桃園、宜蘭、花蓮都有感；後者震度同樣在3級以上，台北、宜蘭都有感。

大胃王路路LuLu一早在臉書PO出家中門簾搖晃的影片，並表示，「我還以為是我跑跳太大力，結果突然地震了。」文章底下粉絲們也紛紛留言回應，「直接被震醒」、「很搖」、「台中5樓超有感」、「2樓也超明顯」、「住14樓都快瘋了」、「第一反應就是跳起來關電開門」。

就連天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書PO文說，「地震，好搖啊。」

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