清晨地震報告「晚了10幾分鐘」！遭疑螺絲鬆　氣象局揭原因

記者張乃文／台北報導

今（5）天清晨發生規模6.1地震，最大震度宜蘭4級，全台有感。不過，地震報告相較於往常卻慢了17分鐘左右，且今年下半年平均判讀拉長到10分鐘左右。對此，氣象局解釋，早上的地震是源自於人工檢視定位系統有「卡住」情況，但當班同仁有立即處理；另外，今年的地震判讀時間平均為10分鐘，是因為4到7月出現許多群震現象，為求精準及避免誤判，因此花了更多人工時間去檢視，會再想辦法調整或改善。

▲地震測報中心副主任吳健富。（圖／翻攝自氣象局Youtube）

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地震測報中心副主任吳健富今早8點針對清晨所發生規模6.1地震召開記者會說明，但也因此次地震報告晚了17分鐘才公布，外界質疑是否有哪個環節出問題，更有網友在氣象局長鄭明典的臉書留言指出「delay有點太久了」、「氣象局官網更新好慢」。吳健富則解釋，早上的地震在國家級警報與電視的地震速報推播，都是採自動作業系統，因此有即時、提早將訊息發布出去。

至於地震報告的部分，吳健富說，由於人工檢視定位系統出現卡住，當班同仁發現後也立即重啟，因此有花多一點時間。而今年地震處理時間平均在10分鐘以上發布報告，也是因為在4至7月發生不少群震現象，1分鐘內出現好幾個地震時，同仁或系統必須判讀不同時間所發生的地震，處理上要較多時間。

吳健富強調， 否則可能會把10秒發生、20秒發生的地震波疊在一起，就會出現震度加大的情況，需要更嚴格、小心檢視，才不會誤判，地震中心也會想辦法調整及優化，讓大家能更早得到相關資訊做防災整備。