執行「後市場機制」抓非法安博盒子　NCC：有檢舉一定查



▲NCC發言人、副主委翁柏宗（資料照片／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC4日表示，NCC除了對收視盒子會做型式認證，另外還有在做 「後市場機制」檢查，到市面上實際去抽檢販賣中的電視盒，且因此查到了多達65款機上盒，雖取得過射頻認證，但後來私自改變功能，且沒有再經過審驗，所以NCC就廢止了認證。



東奧競賽帶動收視熱潮，電視盒違法接取侵權內容，引起社會關注。NCC發言人翁柏宗表示，其實取締非法電視盒等問題，這個工作NCC一直都在做。



翁柏宗指出，視訊盒子裡有兩大部份，一個是射頻管制器材wifi、藍芽的部份，屬於NCC所主管的範圍；另一個部份是內含的韌體(firmware)，可以透過網路接取到視訊影音內容，這部份有沒有侵犯到著作權？屬於經濟部智財局主管。但政府是一體的，NCC在做安博盒子射頻器材管制認證時，就會請業者切結，保證盒子內的韌體或是所下載的APP，一定不能接取到非法影音內容。





▲警方日前搗破安博盒子機房，切斷6個頻道，另逮捕7名經銷商。（資料照片／記者邱中岳翻攝）

NCC強調有跟電信監察大隊合作，破獲2處違法盜版安博機上盒機房，以及4家非法安博機上盒經銷商。這些是經常性要去做的事，並不是什麼時刻才做。

翁還呼籲，非法業者不要心存傚倖，只要民眾有檢舉，一定會跟經濟部智財局、電信監察大隊一起來打擊非法機上盒業者，維護內容產業的發展。



