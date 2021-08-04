前外交官反對戰機伴飛羽球國手　「之前回來的郭婞淳也拿到金牌」

▲空軍幻象2000戰機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中華羽球代表隊4日下午凱旋歸國，空軍將派遣4架幻象2000伴飛選手搭乘的華航班機返國。對此，前外交官劉仕傑分析，台灣的空軍近年來面對中共人民解放軍的消耗戰，已經承受極大壓力，且之前已經返國的舉重及其他選手，並沒有軍機伴飛的禮遇，「是否可以請政府重新考慮」。

軍方人士4日透露，政府為表達對體育的支持，下午將安排4架幻象2000戰機自新竹空軍基地起飛，並在空中迎接搭載選手回台的華航班機，氣候許可下，幻象2000將於班機左右兩側施放熱焰彈，慶祝中華隊選手的優異表現。

對此，劉仕傑中午在臉書表示，在掙扎一個早上後，還是決定寫篇逆風文，政府派出四架幻象2000軍機伴飛，迎接羽球代表團返國班機的決定，「是否可以請政府重新考慮？」

劉仕傑說明，羽球代表團表現優異，他跟大家一樣感到興奮光榮，過去台灣也曾經派出軍機迎接亞運代表團，外國政府也曾派出軍機迎接代表團返國。

劉仕傑指出，但台灣的空軍近年來面對中共人民解放軍的消耗戰，已經承受極大壓力。為了因應中共軍機頻繁騷擾台灣，空軍近年來頻繁出勤，已經造成我國飛官極大身心壓力。

劉仕傑說，令人難過的是，軍機演訓意外頻傳，更影響空軍內部士氣，「看到學長學弟出了意外，每個飛官心中都是痛」。除了飛官之外，軍機的後勤維修零件，也面臨極大壓力，多飛一趟就是多耗損一次零件，某程度來說，就是增加後勤維修的壓力。

劉仕傑認為，台灣空軍面臨共軍消耗戰的特殊國安因素，在其他國家並沒有，甚至在過去的台灣，也沒有這麼明顯，更不用說4架幻象戰機升空所需要的費用，「是不是可以有更好的其他運用？」

劉仕傑也提到，之前已經返國的舉重及其他選手，並沒有軍機伴飛的禮遇，之前台灣隊出發時，許多國人希望選手一律商務艙，除了這是因為政府曾經公開承諾之外，另外就是公平性。

劉仕傑表示，公平性就是如果要商務艙，那就是每個選手都要商務艙，不能實力好的、有名的才有商務艙，這一次如果羽球代表團有軍機，馬上出現的尷尬狀況是，那之前回來的選手呢？為什麼他們沒有？更何況舉重選手郭婞淳也拿到金牌。

劉仕傑認為，與其賽後軍機伴飛，不如政府真心大刀闊斧，作出體育改革、挹注體育發展，讓人民及運動員看到政府的決心，為台灣爭取榮耀的選手們，他們都深愛台灣這塊土地、這個國家，在台灣空軍面臨中共消耗戰的同時，政府是否仍然要派出軍機迎接選手，此點務必請政府三思。