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想打高端逼近百萬人！最新登記數據出爐　17萬人堅持非高端不打

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布疫苗登記平台最新數據，到中午12點為止，累計完成登記者1223.9萬人，當中系統7/22重啟之後，新增登記344.9萬人。而系統重啟新增高端疫苗選項，登記有意願接種者逼近百萬人，其中有17.3萬人單選，意即非高端不打。

指揮中心7/22重啟疫苗平台，今天中午12點首波結算，指揮中心規劃第五輪疫苗安排莫德納疫苗，提供51.9萬人接種，對象包含1~3類、孕婦可接種第二劑者6.8萬人，另7/19中午12時之前登記打莫德納疫苗，且年齡為為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑，兩族群計有45.1萬人；第五輪對象將於8/5上午10點開始預約，8/11開始接種。

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高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

至於系統平台整體登記情況，全國意願登記完成總人數1223萬9,385人，其中超過半數同時選擇AZ與莫德納，人數達到625萬，其次為只願意接種莫德納415萬人，佔比33.91%，高端的部份，有意願接種（含單選複選）接近百萬，來到99.7萬人；當中只勾選高端的人是17.3萬人，佔比1.05%。

意願登記 (截至8/3 12:00)

全國意願登記完成總人數：12,239,385人。(7/27 14:00 以後新增3,449,992人)
疫苗登記狀況：
AZ：839,428人，佔比6.86%
AZ、Moderna：6,251,797人，佔比51.08%
AZ、Moderna、高端：661,864人，佔比5.41%
AZ、高端：33,899人，佔比0.28%
Moderna：4,150,189人，佔比33.91%
Moderna、高端：129,088人，佔比1.05%
高端：173,120人，佔比1.41%

意願登記高端疫苗總計：997,971人(7/27 14:00 以後新登記：594,445人）

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