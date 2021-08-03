嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

▲羅嘉翎曬出滿滿食物。（圖／翻攝自Facebook／羅嘉翎 LO Chia-Ling +0）

記者曾筠淇／綜合報導

踢出銅牌的羅嘉翎被譽為國民女友，她返台以後，才說擔心自己會在隔離期間變胖，結果日前就PO出滿滿的食物，笑稱自己變成「國民吃貨」了！浮誇的照片曝光後，隨即引發熱議，還有網友回應，「沒差，先吃，減肥一直是明天的事」、「營養師和教練的頭髮要發白了，他們擔心你的體重」。

本站曾報導《才喝50嵐1號！嘉翎妹妹甜曬「3大杯歇腳亭」 PTT卻笑虧了》，19歲的羅嘉翎凱旋歸國後，曾透露自己回國的第一件事就是喝手搖飲，而爸媽聽到願望後，也隨即送上50嵐的「珍波椰」給她；只是沒想到她貼出「珍波椰」的照片沒多久後，竟又收到歇腳亭的熱門飲品，讓她很感謝，同時擔心自己「隔離完會不會變胖呀！」

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▲羅嘉翎和手搖飲自拍。（圖／翻攝自Facebook／羅嘉翎 LO Chia-Ling +0）

然而話才說出沒幾天，羅嘉翎就在臉書上貼出滿滿的甜食、餅乾，笑稱「謝謝大家最近的愛戴，我真的要變成國民吃貨了！」她也說，台灣人真的很溫暖，讓她感受到滿滿的愛，她是不是可以考慮開YouTube頻道了，「會不會有人想看？」

有趣的貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「很期待看到嘉翎的YT」、「敲碗開頻道」、「那個吃完...量級要變多少」、「新國民女神，這張超好看的」、「吃播主的概念，但到時候比賽可能要再升幾個量級」、「這個量好驚人，要斜槓當吃播主了嗎」、「會不會出關以後就得要改打下一個量級了」、「吃播很可以」、「期待+0的頻道」。