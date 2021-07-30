才喝50嵐1號！嘉翎妹妹甜曬「3大杯歇腳亭」　PTT卻笑虧了

▲嘉翎妹妹曬出和手搖飲的自拍。（圖／翻攝自臉書／羅嘉翎 LO Chia-Ling +0）

記者周亭瑋／綜合報導

東奧奪銅的19歲「跆拳道甜心」羅嘉翎昨上午親曝隔離現況，並曬出與手搖飲的合照；沒想到，當天就收到歇腳亭的3大杯熱門品項，讓她忍不住甜笑直呼，「以後可以叫我手搖大使了，隔離完會不會胖呀！」

羅嘉翎凱旋歸國後，在鏡頭前透露「回國後第一件事就是要喝手搖飲。」而爸媽聽到寶貝女兒的願望後，也在第一時間送上50嵐的「珍波椰」；對此，不少網友大讚超懂喝，「跟我一樣愛喝珍波椰」、「50嵐業績準備狂飆了XD」、「走到50嵐後說：我也要一杯國民女友」、「1號喝起來」、「是我最愛喝的50嵐1號」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一張照掀起熱烈回響，結果歇腳亭反應超快，迅速送上3大杯熱門品項，而嘉翎也開心發文，表示「看看我又收到了什麼！幸福總是來的這麼突然，謝謝歇腳亭送來的手搖杯，還有親筆小卡片跟畫畫。裡面有我之前去金山泡溫泉後，回家必喝的冬瓜尬檸檬加珍珠、黃金翠玉加粉條，還有之前好像特別紅的QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶，總之太開心了啦！」

▲她也透露，泡完溫泉，回家必喝冬瓜尬檸檬加珍珠。（圖／翻攝自臉書／羅嘉翎 LO Chia-Ling +0）

po文狂吸1.6萬讚，大票網友笑說，「台灣人的愛真的滿到溢出來」、「太可愛了，大家都很疼你」、「這14天的隔離，選手們應該有喝不完吃不完的美食。幸福肥唷」、「地方阿嬤請冷靜餵食」、「從明天起全台灣的名店都想要送吃的給妳啦」、「以後去歇腳亭，可以直接說來一杯羅+0了」。

另外，也有人在PTT直呼，「這幾天484各大手搖飲業者都在下榻的防疫旅館附近準備好了？清心福全、迷客夏、ComeBuy會參戰嗎？羅嘉翎這14天檢疫期會收到幾家業者的手搖飲？」

結果話題立刻引起熱烈回響，鄉民紛紛表示，「超爽的，飲料店宣傳費省一大筆」、「麻古快跟上」、「好可愛，飲料店要主動微糖啦，控制熱量」、「這廣告賺翻耶，幾百塊賺好幾百萬」、「這廣告的CP值突破天際了」。

►林昀儒「偶像是誰」答案絕了！快問快答爆反差萌 網喊：無敵可愛