館長被槍擊「原因曝光」　竹聯寶和、美鷹會結識全靠2因素

▲2020年8月，「館長」陳之漢（中）在自家健身房前遭埋伏（紅圈處）、身中3槍，江湖盛傳是因為館長拒絕為美鷹會開設的地下拳擊賭盤站台。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

天道盟美鷹會精神領袖王鑫（67歲）與竹聯幫寶和會前會長邵柏傑（邵男，45歲）被警方鎖定涉及2018年台北市土方公會改選理事長槍擊案，刑事局在7月29日重兵逮捕王鑫及其黨羽，警方查出，王鑫可能還涉及多起重大槍擊案，包括2016年蘆洲天道盟大哥「空保」劉保生命案，以及去年館長遭槍擊案，據傳，由於美鷹會打算經營地下拳擊開賭盤撈金，疑因邀請館長站台遭拒，遂找來槍手「獻上」一點教訓。

道上兄弟透露，約6年前，王鑫在已故好友十五分幫領袖「澳德」蘇春德的牽線下，結識竹聯幫寶和會前會長「小寶」邵柏傑，由於2人個性相近、且都不菸不酒，隨即一拍即合成了麻吉。「2人雖然分屬不同幫派，但王鑫可說是將小寶當兒子般疼愛，也很欣賞小寶的辦事能力，常會交付他執行重要任務。」

▲天道盟大哥劉保生在保佑宮辦桌時，遭近距離行刑式槍殺（紅圈處），凶手下落成謎，警方懷疑寶和會與王鑫涉入此案。

2018年間，台北市土方公會準備改選理事長，綽號「錢多多」的前任理事長王國振，在台北市濱江街洗車場洗車時，突遭槍手連開6槍腿部中彈，所幸及時送醫撿回1命。

本刊調查，王國振遭槍擊後，王鑫和邵柏傑扶植在台北市中山區1家酒店擔任幹部的王建翔，接棒當選台北市土方公會理事長。目前王建翔擁有8家公司，跨足投資開發、工程建設及電子零件上市公司。雖然警方偵辦該宗槍擊案時，一度追到王鑫，但後來由於竹聯幫分子黃啟文出面投案，承認自己拿錢辦事槍擊王國振，使得案情陷入膠著。

▲當年劉保生出殯場面之浩大，也令警方繃緊神經嚴陣以待。

此外，2020年8月，「館長」陳之漢在新北市林口區自家健身房前遭到埋伏，身中3槍，事後1名竹聯幫寶和會成員劉丞浩主動投案，聲稱因與館長曾發生口角，心生不滿才挾怨報復。

但檢警調查發現，全案由寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元作為代價，命令劉丞浩犯案；新北地方法院月前依殺人未遂罪，判處施俊吉18年6月、劉丞浩16年。

延伸閱讀

▸ 08/04-08/10星座占星／約瑟夫占星：陰騭不言，厄危轉安

▸ 性危險校園1／明星國小放任特教生玩禁忌遊戲 兄妹：同學都在摸胸抓下體

▸ 香車美人1／溫馨接送情不變 張齡予收工改搭保時捷