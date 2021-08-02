實現真正的財富自由！「5大致富法則」用10%薪水賺到100%人生

文／職場人

財富自由的意義是什麼？職場人為什麼要工作？金錢真的能為你的生活帶來快樂嗎？你的心中是否也常出現類似疑問呢？「致富真理不是一時的小聰明，而是從古代傳承下來的『黃金法則』。」今日，編輯就要分享從古流傳至今「5大致富法則」，一起擺脫金錢枷鎖，試著用10%薪水賺到100%人生吧！

致富法則1：存下1/10以上的收入

▲5大致富法則（圖／pixabay，下同）

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月光族的你儘管知道每個月都該為自己存下一筆錢，但還是因為目標太困難而辦不到，最常見的說法是存下收入的1/3，但如果你的日常開銷沒有節流，只會讓你窮途末路。其實，想要致富並不是拼命存錢，而是懂得用錢滾錢，即使你每月只存下1/10的收入也無妨，重點是你要知道如何運用這筆小錢去生其它的錢。

致富法則2：尋覓能夠「錢滾錢」的投資處

第2個致富法則接續上段，即使是一筆小資金，只要放在對的地方，也能帶來財富自由，多數人對「儲蓄投資」的錯誤認知是一定得把錢緊握在身邊，或是存在銀行完全不能動，其實並不是這樣的，這的方法的重點在於後者的「投資」，也就是你要存下一筆錢且拿去投資才符合，你該做的不是想盡辦法省錢，而是好好做功課為自己找到一個可以「錢滾錢」的投資處。

致富法則3：聆聽理財專家的建言

讀懂上述法則之後，第3個致富法則是要提醒大家，市面上打著「錢滾錢」的投資選擇相當多，其中又對應著不同的組合，在毫無經驗的狀況下切勿一次就投下所有積蓄，建議找理財專家幫忙，先審視自己手邊所有的資金，並評估你的風險承擔力再選擇投資標的會比較安全哦！編輯也建議可以多上網爬文、閱讀理財書籍，先有一定的概念，才不會人云亦云。

致富法則4：只對自己熟悉的項目進行投資

當然，專家會在評估你的各項資源後，推薦你適合的投資法，很多人會因為毫無概念而全盤相信，這就是損失的開始，因為你只能聽信他人無法自我判斷，如同前述所說，想怎麼收獲先怎麼栽，想財富自由你就得付出時間與精力去研究投資市場，沒有所謂最好、最賺的投資方法，只有熟不熟悉、適不適合自己而已。

致富法則5：不要企圖謀取不切實際的利益

當人急著想財富自由，或是在投資市場上嚐到一點甜頭，就會忍不住想要加碼再投入，甚至容易聽信有心人士的花言巧語，或是盲目相信自己不成熟的經驗，這些做法都會讓財富遠離你，請永遠記住一蹴可幾的暴富機率少之又少，踏實穩健的資產累積才能長久。

以上5點致富法則也許是你我都懂的投資概念，但仍然有不少人「財」迷心竅導致掉入陷阱，如果想要看更多理財相關可追蹤職場人粉專或職場人Instagram。

堪稱理財經典的《巴比倫致富聖經》不只是理財小白可輕鬆入手的書籍，也是許多已有豐富理財經驗之人的珍藏寶典，這本書近期也重新翻譯成更容易閱讀的「漫畫」版本，裡頭會教大家如何運用巴比倫存錢法？如何透過古代智慧選股？這些看似艱深的實用技巧都可以經由有趣的漫畫輕鬆學！

Source：《巴比倫致富聖經》

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