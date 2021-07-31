曾雅妮盼2024站上奧運舞台！觀戰淚「我不會放棄」：小林同學等我

▲曾雅妮。（圖／翻攝自Facebook／Yani Tseng ）

記者施怡妏／綜合報導

世界球后戴資穎30日纏鬥泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終以2：1逆轉，闖進女單4強，昔日高球世界球后曾雅妮，29日更新粉專大頭貼，透露想重回奧運舞台的渴盼，湧入千人案讚，並大喊「可以的！」此外，她也提到，從這次奧運選手身上學到很多事情，並喊話「我不會放棄的，小林同學等我！」

曾雅妮日前更新粉專大頭貼，換上在美國與大海自拍的照片，「希望2024年我也能站上奧運的舞台」，短短一句話引來千名網友案讚「大家都在等你」、「期待有天重返榮耀，忘不了當學生時，守在電視前看妳每次奪冠的時刻」。藝人吳怡霈也在底下留言「會的！」

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收到許多網友的鼓勵，她感動回應，「謝謝你們的鼓勵。這次看著許多的台灣選手站在奧運舞台，每個參賽的選手，每個過程都是很不容易，我也從他們身上題醒了我ㄧ些事，也學到了許多，雖然不知道前面的終點是什麼，但我不會放棄的。小林同學等我！」

▲從這次的奧運選手身上，曾雅妮學到很多。（圖／翻攝自Facebook／Yani Tseng）

粉絲紛紛在底下留言打氣，「期待奧運看到你發揮奪金」、「盼望雅妮不忘初心，早日找回企圖心，期待能在下一屆奧運看到妳披戰袍」、「可以的，一直在等待雅妮的再起」、「絕對可以，在但我心中，你早已是金牌」、「雅妮，再等妳如鷹展翅上騰，重登榮耀，讓台灣發光」。

據了解，曾雅妮生涯兩度拿下女子LPGA錦標賽冠軍，分別於2008年以及2011年，至今也累積15場LPGA冠軍，其中包括5場大賽冠軍，累積達109周獲封「世界球后」，不過自從2012年奪得LPGA生涯的第15座冠軍之後，身陷低潮，隔年世界女子排名跌落第2，起亞菁英賽也是她目前在LPGA最後一次摘冠。