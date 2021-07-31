降級第一個周末！人潮湧入三重果菜市場　攤商喜孜孜：生意五卡好

▲降級第一個周末， 三重果菜市場人潮湧入 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／新北報導

全台疫情警戒降二級，而今（31)日是中央宣布為解封後的第一個周末，《ETtoday新聞雲》記者就實際走訪三重果菜市場，現場人潮不斷湧入，而區公所人員為此也在入口處舉牌，「一次買足，…，戴口罩勿群聚」，希望藉此提醒民眾切勿逗留增加風險。

《ETtoday新聞雲》記者31日上午實際走訪三重果菜市場，只見人潮不斷湧入，不少家庭主婦早早就提著菜籃甚至是推車到市場報到，而區公所也派出人員到現場舉牌，「一次買足，買好就走不要逗留，戴口罩勿群聚」，另外出入口也設置酒精消毒區，供民眾進到市場前能夠做好消毒工作。

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此外，由於目前已不用看身分證尾數就能進入，區公所人員就表示，看到人潮這麼多不免也會擔心，即便有打疫苗了，但也還是有民眾打完後確診，為了確保安全，還是選擇戴上N95口罩以及面罩。不過，現場志工阿伯卻是信心滿滿表示，2個多月了民眾也都乖乖戴著口罩、消毒，「我們市場算是最安全的啦！」

對於人潮湧入，開心的莫過於是現場攤商，一名魚販老闆就喜孜孜表示，「今天生意五卡賀（台語）」，不過仍是比沒有疫情的時候；而另外賣服飾、生活用品的攤販也都有民眾會停留觀看購買，也呼籲民眾在採買的同時，防疫工作仍要做足，以免增加染疫風險。

▲區公所人員現場舉牌，提醒民眾切勿逗留 。（圖／記者黃宥寧攝）