體內驗出禁藥！奈及利亞田徑女將「不得出賽東奧」　曾跳遠時掉假髮

▲奈及利亞田徑女將奧哈巴雷被驗出禁藥，被判禁止繼續出賽東奧。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

現年32歲的奈及利亞田徑女將、素有「風速女王」之稱的奧哈巴雷（Blessing Okagbare）因為未能通過藥物檢測，今（31）日上午遭到強制退出東京奧運的賽程，是東奧田徑賽事以來的首宗案例。田徑誠信組織（Athletics Integrity Unit）在聲明中指出，奧哈巴雷在人體生長激素檢測上呈現陽性反應。據悉，她是2008年北京奧運跳遠銀牌得主。

根據《路透社》報導，奧哈巴雷昨（29）日才在東奧女子100公尺短跑項目分組預賽中以11.05秒的成績輕鬆奪冠，因此才獲得參加決賽的資格，且之後還預計參加女子200公尺、女子400公尺接力賽，卻沒想到因體內驗出禁藥而被強制停賽。

田徑誠信組織表示，奧哈巴雷在19日比賽後的藥物檢測呈現陽性。世界反運動禁藥機構（World Anti-Doping Agency）解釋，因為若使用人體生長激素，可以減少身體脂肪、增加並恢復肌肉質量與力量，因此才被列入禁藥名單內。

報導指出，這項裁決對於奈及利亞來說是一項沉重的打擊！因為早在3天前，該國就有10名田徑運動選手因為未達到藥檢的最低要求，而被判定喪失參與東京奧運的資格。《路透社》試圖與奈及利亞奧委會取得聯繫，不過該國尚未對此事作出正式回覆。

▼奧哈巴雷跳遠時，假髮不慎掉落。



其實過去，奧哈巴雷就曾在2017年的國際田聯鑽石聯賽發生尷尬的小插曲。她在跳遠時，助跑後奮力往沙坑一跳，卻沒想到頭上戴著的假髮在腳部落地時跟著滑落，即使她面不改色，但評審還是以假髮落地處做為跳遠成績，使她的成績下滑至第7名，與獎牌無緣。

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