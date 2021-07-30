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暴雨灌入廣州地鐵！乘客逃竄躲洪水「想到鄭州的慘案」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省暴雨造成鄭州地鐵淹水慘案後，廣東省廣州市30日也降下大暴雨，並有大量雨水灌入地鐵站，景象駭人。廣州地鐵官方下午證實，因大量雨水灌入神舟路站，車站啟動應急預案，站內乘客已全部安全疏散，進水點也已經封堵。

從流傳的影片中可以發現，大雨灌入地鐵站的景象與鄭州地鐵類似，但令人慶幸的是，許多乘客與工作人員在水位還不高的時候就已經展開撤離。

▼乘客撤離不久後，大水就淹上樓梯，相當驚險。（圖／翻攝微博）

▲▼暴雨灌入廣州地鐵！乘客逃竄躲洪水「想到鄭州的慘案」。（圖／翻攝微博）

一名乘客透露，水剛淹起來的時候，工作人員就已經開始疏散乘客，幾乎所有人都安全撤離，「不過還是相當可怕，因為我們完成撤離沒多久，水位就上升至樓梯了，讓人想到了鄭州地鐵的事件，如果晚了幾分鐘，可能就很危險！」

也有乘客指出，剛開始有少量的水從地鐵站的屋頂滴落下來，他還沒有太大的反應，但後來水開始用灌的，大家都感覺到不對勁，互相通知趕快離開，「有人大喊要淹水了趕快跑，所有人就動了起來，地鐵站的人員也都在協助疏散，情況雖然危急，但因為處理得早，還不到太混亂。」

廣州地鐵官方下午證實，因大量雨水進入神舟路站，車站啟動應急預案，站內乘客已全部安全疏散，「工作人員正全力處理，目前進水點已封堵。」

廣州地鐵官方還說，根據初步查明原因，雨水進入地鐵站，是由於地鐵出入口施工導致擋土牆倒塌，排水系統不暢所造成。

▼地鐵入口的安檢站也被泡在積水中。（圖／翻攝微博）

▲▼暴雨灌入廣州地鐵！乘客逃竄躲洪水「想到鄭州的慘案」。（圖／翻攝微博）

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