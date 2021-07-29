水災是日常！全村學會看「潮汐時間表」　對照全球跟疫情共存

記者林育綾／綜合報導

菲律賓藝術家瑪莉娜·克魯斯(Marina Cruz)近來在關渡美術館舉行首度在台個展《潮汐時間表》，畫作來自她童年的真實生活，當時她住在外婆家的老屋，整個村莊每到滿月和新月都會被洪水侵襲，全村的每戶人家都學會畫「潮汐時間表」，房子結構和佈局也因應水災而變化，這種「與自然共生共存」的作法，如今看來是相當新的概念，如同全人類也在學著與疫情和病毒共存。

▲菲律賓藝術家瑪莉娜·克魯斯(Marina Cruz)的大型畫作中，「水」是中要元素。（圖／記者姜國輝攝）



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▲關渡美術館《潮汐時間表》，是菲律賓知名藝術家Marina Cruz 首度在台灣的大型個展。（圖／記者姜國輝攝）

繼《奈良美智特展》後，關渡美術館與安卓藝術推出策劃長達2年的展覽《潮汐時間表》，是菲律賓知名藝術家Marina Cruz 首度在台灣的大型個展，集結她20年來的作品近百件，包括大型油畫、拼貼、攝影、文字、刺繡等，融合多重技法和媒材的創作，聚焦在家族記憶、生命存在的主題，也為了因疫情威脅而重新思考「我與家的關係」的人們，帶來更多觀點和療癒。

▲童年住的老屋常常受到水災侵襲，到處都留下痕跡。（圖／記者姜國輝攝）

在她的畫作中，「水」是常見的重要元素，這是因為她童年時期住在外婆家的老屋，位於菲律賓首都馬尼拉北部，布拉干省中的哈干萊市（Hagonoy），因為地勢較低窪，每到滿月和新月就會經歷洪水侵襲，水災成了整個村莊所有人家的日常事件。

而當時全村的家家戶戶，都學會了繪製「潮汐時間表」，透過這個方法就能大概預知「水災」何時會發生，事先做好防範，而房屋的結構、佈置擺設等也不斷做出變化，就像是已經學會跟洪水共存。

▲從這幅畫可以看見，裡頭的房間地板特別「架高」，因應水災日常。（圖／記者姜國輝攝）

關渡美術館策展人王叡栩說，這種學著跟大自然共生共存的智慧，在如今看來是很新的概念，因此這次展覽也命名為《潮汐時間表》，除了扣合藝術家的生命經驗，也呼應了如今全世界所有人都在學著跟疫情和病毒共存。她也說，「當代藝術作品往往不是幫你找答案、給你答案，而是引發你思考。」

▲跟洪水共存的屋子，對照現在全球學著跟疫情共存，給觀眾帶來思考。（圖／記者姜國輝攝）

「水」在她的作品中，除了是一種災難性的元素，那些液化的痕跡影射了洪水對房屋的侵襲，卻也成了作品「美學」的重要部分，展現出人類在應對大自然變化過程的滄桑經歷。對照近來全球疫情的嚴峻，同樣也為人們帶來直接的生命威脅與挑戰，有些人對於疫情期間被迫獨居，或與伴侶、家人長時間共處一室的焦慮緊繃仍記憶猶新，然而在因疫情驟失摯親好友的人們眼中，也許那些被執著緊抓的舊事傷疤，擺在生死面前可能是如此微不足道。

▲▼而藝術家知名的作品「衣物特寫」系列，也收錄在這次個展中。（圖／記者姜國輝攝）

而藝術家最知名作品，其實是「衣物特寫」系列，也收錄在這次個展中，包括大型油畫、攝影手繪複合作品，雖然這些創作很受歡迎，也是她成名、受到矚目的代表作之一；不過安卓總監Queena說，Marina是一位很大膽的藝術家，她沒有因為衣服系列受歡迎，就只是不斷創作這類型的作品，反而很勇於嘗試不同的創作和題材，扣合她的生命經驗，像是一系列拼接複合媒材作品《藍色排卵》、《藍色玫瑰》、《小鳥小鳥你要帶我去哪裡》等等，都讓人眼睛一亮。

▲藝術家還勇敢嘗試不同創作，例如一系列拼接複合媒材作品。（圖／記者姜國輝攝）

為了這次的展覽，藝術家也特別製作跟展覽同名的作品「潮汐時間表」，她用早期的嬰兒尿布織品拼接而成，上頭有如同刻劃「潮汐變化」的記號線，長達10米，從美術館4樓垂墜至2樓，就懸掛在這次展場中庭。

▲為了此次特展，特別創作「潮汐時間表」長達10米，用早期的嬰兒尿布拼接而成。（圖／記者姜國輝攝）

此次關渡美術館《潮汐時間表：瑪莉娜·克魯斯》是她藝術生涯中首次在台灣美術館展出之大型個展，雖礙於疫情無法親身來到台灣，她仍熱切的邀請大家觀賞展覽，她說：「我希望欣賞我的展覽能將您傳送到另一個處所，一個同樣是很不完美但卻容易自我反思的空間，可以思考我們生存的意義，並在此過程中可以更珍惜生命，以及我們與家人、朋友的連結。世界可能並不如我們想像或期望的那般完美，我們也可能需要更多耐心來等待世界慢慢恢復原樣。但這可能是為生活按下暫停鍵的一次機會，讓我們可以重新定義生活中那些真正重要之事、那些不可或缺的人和重要的關係。在這種時刻，我們可以學著比從前更珍惜生活中的福澤，包括每一次可以出門或反思的機會。」

▲▼關渡美術館《潮汐時間表：瑪莉娜·克魯斯》開放預約參觀。（圖／記者姜國輝攝）

《潮汐時間表：瑪莉娜·克魯斯》展覽資訊

展期 ：2021/7/27(Tue.)-10/17(Sun.)

開放時間 ：週二至週日10:00-17:00 (週一暨國定假日休館）

地點 ：國立臺北藝術大學關渡美術館

地址：台北市北投區學園路1號

票價：預約參觀，免門票入場，可自由捐贈