　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水災是日常！全村學會看「潮汐時間表」　對照全球跟疫情共存

記者林育綾／綜合報導

菲律賓藝術家瑪莉娜·克魯斯(Marina Cruz)近來在關渡美術館舉行首度在台個展《潮汐時間表》，畫作來自她童年的真實生活，當時她住在外婆家的老屋，整個村莊每到滿月和新月都會被洪水侵襲，全村的每戶人家都學會畫「潮汐時間表」，房子結構和佈局也因應水災而變化，這種「與自然共生共存」的作法，如今看來是相當新的概念，如同全人類也在學著與疫情和病毒共存。

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲菲律賓藝術家瑪莉娜·克魯斯(Marina Cruz)的大型畫作中，「水」是中要元素。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲關渡美術館《潮汐時間表》，是菲律賓知名藝術家Marina Cruz 首度在台灣的大型個展。（圖／記者姜國輝攝）

繼《奈良美智特展》後，關渡美術館與安卓藝術推出策劃長達2年的展覽《潮汐時間表》，是菲律賓知名藝術家Marina Cruz 首度在台灣的大型個展，集結她20年來的作品近百件，包括大型油畫、拼貼、攝影、文字、刺繡等，融合多重技法和媒材的創作，聚焦在家族記憶、生命存在的主題，也為了因疫情威脅而重新思考「我與家的關係」的人們，帶來更多觀點和療癒。

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲童年住的老屋常常受到水災侵襲，到處都留下痕跡。（圖／記者姜國輝攝）

在她的畫作中，「水」是常見的重要元素，這是因為她童年時期住在外婆家的老屋，位於菲律賓首都馬尼拉北部，布拉干省中的哈干萊市（Hagonoy），因為地勢較低窪，每到滿月和新月就會經歷洪水侵襲，水災成了整個村莊所有人家的日常事件。

而當時全村的家家戶戶，都學會了繪製「潮汐時間表」，透過這個方法就能大概預知「水災」何時會發生，事先做好防範，而房屋的結構、佈置擺設等也不斷做出變化，就像是已經學會跟洪水共存。

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲從這幅畫可以看見，裡頭的房間地板特別「架高」，因應水災日常。（圖／記者姜國輝攝）

關渡美術館策展人王叡栩說，這種學著跟大自然共生共存的智慧，在如今看來是很新的概念，因此這次展覽也命名為《潮汐時間表》，除了扣合藝術家的生命經驗，也呼應了如今全世界所有人都在學著跟疫情和病毒共存。她也說，「當代藝術作品往往不是幫你找答案、給你答案，而是引發你思考。」

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲跟洪水共存的屋子，對照現在全球學著跟疫情共存，給觀眾帶來思考。（圖／記者姜國輝攝）

「水」在她的作品中，除了是一種災難性的元素，那些液化的痕跡影射了洪水對房屋的侵襲，卻也成了作品「美學」的重要部分，展現出人類在應對大自然變化過程的滄桑經歷。對照近來全球疫情的嚴峻，同樣也為人們帶來直接的生命威脅與挑戰，有些人對於疫情期間被迫獨居，或與伴侶、家人長時間共處一室的焦慮緊繃仍記憶猶新，然而在因疫情驟失摯親好友的人們眼中，也許那些被執著緊抓的舊事傷疤，擺在生死面前可能是如此微不足道。

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼而藝術家知名的作品「衣物特寫」系列，也收錄在這次個展中。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

而藝術家最知名作品，其實是「衣物特寫」系列，也收錄在這次個展中，包括大型油畫、攝影手繪複合作品，雖然這些創作很受歡迎，也是她成名、受到矚目的代表作之一；不過安卓總監Queena說，Marina是一位很大膽的藝術家，她沒有因為衣服系列受歡迎，就只是不斷創作這類型的作品，反而很勇於嘗試不同的創作和題材，扣合她的生命經驗，像是一系列拼接複合媒材作品《藍色排卵》、《藍色玫瑰》、《小鳥小鳥你要帶我去哪裡》等等，都讓人眼睛一亮。

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲藝術家還勇敢嘗試不同創作，例如一系列拼接複合媒材作品。（圖／記者姜國輝攝）

為了這次的展覽，藝術家也特別製作跟展覽同名的作品「潮汐時間表」，她用早期的嬰兒尿布織品拼接而成，上頭有如同刻劃「潮汐變化」的記號線，長達10米，從美術館4樓垂墜至2樓，就懸掛在這次展場中庭。

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲為了此次特展，特別創作「潮汐時間表」長達10米，用早期的嬰兒尿布拼接而成。（圖／記者姜國輝攝）

此次關渡美術館《潮汐時間表：瑪莉娜·克魯斯》是她藝術生涯中首次在台灣美術館展出之大型個展，雖礙於疫情無法親身來到台灣，她仍熱切的邀請大家觀賞展覽，她說：「我希望欣賞我的展覽能將您傳送到另一個處所，一個同樣是很不完美但卻容易自我反思的空間，可以思考我們生存的意義，並在此過程中可以更珍惜生命，以及我們與家人、朋友的連結。世界可能並不如我們想像或期望的那般完美，我們也可能需要更多耐心來等待世界慢慢恢復原樣。但這可能是為生活按下暫停鍵的一次機會，讓我們可以重新定義生活中那些真正重要之事、那些不可或缺的人和重要的關係。在這種時刻，我們可以學著比從前更珍惜生活中的福澤，包括每一次可以出門或反思的機會。」

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼關渡美術館《潮汐時間表：瑪莉娜·克魯斯》開放預約參觀。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼臺藝大,KdMoFA,關渡美術館,潮汐時間表,Tide table,瑪莉娜.克魯斯,Marina Cruz,策展人,派崔克佛洛雷斯,藝術專家導覽,王叡栩,降二級,解封,新冠肺炎, Covid19,線上預約,管制室內人數。（圖／記者姜國輝攝）

《潮汐時間表：瑪莉娜·克魯斯》展覽資訊 

展期 ：2021/7/27(Tue.)-10/17(Sun.)
開放時間 ：週二至週日10:00-17:00 (週一暨國定假日休館） 
地點 ：國立臺北藝術大學關渡美術館
地址：台北市北投區學園路1號
票價：預約參觀，免門票入場，可自由捐贈

ET快訊
比總差分不輸樊振東　林昀儒姑丈：他小六時我就不是對手了
女兒是桌球校隊　賈永婕問「遇過林昀儒？」答案傻眼
北市公開特權疫苗報告　她11天8度狂索疫苗
館長敗陣！　罵吳宗憲「呷洨」判賠金額出爐
世界看到林昀儒！他卻爆「小林自費13萬請教練」嘆：不是台灣栽
林昀儒超愛聊車子！型號倒背如流　「夢想車款」是這一台
日媒狂讚林昀儒「台灣の神童」！　緊逼中國球王苦纏7局
「世界桌壇震憾到了！」　林昀儒國小教練：明天一定拿銅牌
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

各地文化活動線上舉辦更精彩！雞籠中元祭改「線上普度」、在家辦桌　期間限定的「島嶼大學」快來報到

朱學恒捐5萬助大陸水災！網一看「36F小姐姐」秒分心：居家更漂亮

日吃半個「防老化、認知衰退」！哈佛研究曝「1神級水果」：有助大腦健康

全台「雨量超級多」紫爆！雷雨胞連炸一周　明起1天半迎致災豪雨

世界看到林昀儒！他卻曝「小林自費13萬請教練」心酸：不是台灣栽培

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

各地文化活動線上舉辦更精彩！雞籠中元祭改「線上普度」、在家辦桌　期間限定的「島嶼大學」快來報到

朱學恒捐5萬助大陸水災！網一看「36F小姐姐」秒分心：居家更漂亮

日吃半個「防老化、認知衰退」！哈佛研究曝「1神級水果」：有助大腦健康

全台「雨量超級多」紫爆！雷雨胞連炸一周　明起1天半迎致災豪雨

世界看到林昀儒！他卻曝「小林自費13萬請教練」心酸：不是台灣栽培

「驗尿報告出來讓大家看」　流氓藥師臉書自清：絕無持有槍毒

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

貓奴居家上班無奈PO照「工作進度被拖累」　網炸出上千共鳴

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

現省超過2000元！八色烤肉開賣和牛龍蝦套餐下殺5折　8月限定

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

退休中將羅文山侵占政治獻金838萬僅判2年　檢方上訴遭駁確定

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

打2劑高端疫苗！　二期受試者曝「身體狀況」

男友逼素顏下樓拿外送！年輕妹推一把摔爛PS5

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

疫苗荒「恐打不到第二劑」！AZ、莫德納僅剩216萬劑

親曝隔離現況！羅嘉翎「曬1張照」網友又暈了

羅嘉翎甜站楊勇緯身邊！網見身高差暴動

「大量降雨沒完沒了」防致災　最劇3天時間曝

快訊／死亡連兩天+0！今日新增16例本土、2境外

更多熱門

相關新聞

「雞飼料袋裙子」摺痕感動收藏家

「雞飼料袋裙子」摺痕感動收藏家

繼《奈良美智特展》後，位於台北藝術大學校內的「關渡美術館」今（27）日重新開放，邀請菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》，作品全來自她的真實生活，包括童年「水災」日常，其中「雞飼料袋裙子」特寫系列照片，當時在上萬件藝術品展會當中，深深觸動了收藏家，這些作品如今也來到台灣，成為展覽亮點之一！

看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了

看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了

奈良美智特展7月高雄、11月台南站時間出爐

奈良美智特展7月高雄、11月台南站時間出爐

奈良美智特展商品區3/14起店休

奈良美智特展商品區3/14起店休

周末看奈良美智展！上午9點「門前擠3百人」

周末看奈良美智展！上午9點「門前擠3百人」

關鍵字：

關渡美術館安卓藝術潮汐時間表

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

4生肖、4星座中9.2億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面