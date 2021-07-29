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公海賣油給「金正恩」被檢舉！　台灣商人三審定讞大逆轉

穩鼎董事長邱永堂為擴大油品事業，在台中港西一號碼頭打造50多萬公秉的新油槽（黃圈處），將成為全台最大私人油庫主人。（圖／台中市政府提供）

▲穩鼎董事長邱永堂為擴大油品事業，在台中港西一號碼頭打造50多萬公秉的新油槽（黃圈處），將成為全台最大私人油庫主人。（圖／台中市政府提供）

圖、文／CTWANT

2年多前，台灣船東擁有的「北斗星號」（POLARIS）被爆涉嫌在公海賣油給北韓，轟動國際社會，歷經32個月的纏訟，如今證實烏龍一場。當時捲入該案的油商「穩鼎石化」董座邱永堂，首度受訪吐露心聲，「我就是要討回清白，讓大眾知道公海賣油完全合法！」事件爆發後，穩鼎石化慘被銀行緊縮額度，還一度遭供應商拒絕賣油；走過風雨，穩鼎石化正在台中港興建新油槽，明年陸續完工後，邱永堂將成為全台最大私人油庫的主人。

聯合國安全理事會以空拍圖指控北斗星號油輪駁油給北韓船隻（下），但船東舉證表示北斗星號與空拍照船隻的艦橋處造型和窗口（上），都長得不同。（圖／讀者提供）

▲聯合國安全理事會以空拍圖指控北斗星號油輪駁油給北韓船隻（下），但船東舉證表示北斗星號與空拍照船隻的艦橋處造型和窗口（上），都長得不同。

公海交易始終籠罩層層神祕面紗，不免讓人以為裡頭藏著「不法」。聯合國安全理事會為了制裁北韓發展核武，2017年9月，通過第2375號決議，限制北韓原油和成品油的進口；2018年5月，聯合國安全理事會公開一張空照圖指證歷歷地說，一艘蒙古籍油輪「北斗星號」，在東海的公海上駁油給北韓籍船隻，轟動國際社會。

北斗星號遭指控駁油給北韓船隻，不僅讓船員長時間被囚於斷水斷電的船上，也重挫邱永堂的油品事業。（圖／翻攝自北韓中央通訊社、讀者提供）

▲北斗星號遭指控駁油給北韓船隻，不僅讓船員長時間被囚於斷水斷電的船上，也重挫邱永堂的油品事業。

由於北斗星號的船東為台灣人，台中地檢署依違反《資恐防制法》展開偵辦，後又改以經營「海上加油站」有利可圖為由，依違反《商業會計法》及偽造文書罪嫌，起訴船東代表徐文波和黃建威、緬甸籍船長Nyein Aung，貿易公司負責人蔡尚霖及油商「穩鼎石化」（穩鼎）董事長邱永堂等六人。

在長達2年8個月的訴訟期，最後三審定讞無罪，但北斗星號有4位船員在斷水斷電、無薪無糧的情況下，被迫在船上生活近2年，蔡尚霖等人則宣布破產。邱永堂雖然最終獲判無罪，但營業損失已難以估計。

台中地檢署起初指穩鼎集團的出口報單上目的地不實登載，涉及偽造文書，後判無罪。（圖／張文玠攝、讀者提供）

▲台中地檢署起初指穩鼎集團的出口報單上目的地不實登載，涉及偽造文書，後判無罪。

「我多年來在自由貿易港區（公海）經營都沒有問題。」「既然被說有問題，也就只能靠法律途徑來解決，盡快釐清真實狀況。」為了證明自己的清白，邱永堂全力向檢方說明，並提出充足的證據，根據財政部規定，關稅及相關法規均無禁止貨物出口在公海交易，因此公海交易完全合法。

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