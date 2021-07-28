LIVE／新北+8　8月1日疫苗暫停施打最新說明

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）公布國內新增20例COVID-19確定病例，分別為18例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市長侯友宜今赴議會備詢，針對新北市最新疫情，副市長劉和然以及衛生局長陳潤秋將於15時召開記者會出面說明。

指揮中心表示，個案分布以新北市8例為最多，其次為台北市6例、桃園市3例、高雄市1例；其中16例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,975,087例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,958,568例排除)，其中15,619例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

新北市長侯友宜今（28日）在市政會議上表示，新北人口最多，每天接種5萬劑是全國之最，剩餘量若沒有最多，市民就會沒得打；以新北市的行政效率，7月底所有疫苗將接種完畢，因此8月1日至8月4日就會暫停施打疫苗。

侯友宜指出，新北市有近403萬人口，疫苗配發數量和接種人數一定是全國最高，疫苗剩餘量是即將施打的數量，當然要有更多存量，才有足夠疫苗可供市民施打，這是人口多的普遍現象。

侯友宜說，新北市依照不同年齡層採取適合的接種策略，針對長輩是求好、求穩、不求快，現在替50到60歲市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，全市到27日止，累計已接種120萬多劑，以新北市的行政效率，7月底所有疫苗將接種完畢，因此8月1日到4日沒有疫苗可供接種。

他也提到，上週末颱風來襲，新北市評估風雨影響不大，仍繼續施打疫苗，這2天就施打近10萬劑，感謝第一線辛苦的醫護人員、區公所及志工協助，新北市只要疫苗到貨、數量足夠，一定馬上給市民接種，希望中央配送穩定、量足、品質好的疫苗，中央、地方互相合作，做好疫苗接種。

新北市衛生局長陳潤秋也指出，有人說新北市剩餘量最多，那是因為這裡人口最多，需要的量最多，也配發最多，圖表上面的不是「剩餘量」，是「即將施打量」，如果這數字不是最多的，那新北市民就沒疫苗打了。

陳潤秋還說，至於有人說莫德納疫苗新北市剩餘最多是錯誤報導，恐是錯植其他縣市的數字到新北市。