科技執法快又準！花蓮警運用智慧空拍　肇事測繪縮時5倍以上

▲花蓮吉安機車與自小客車同向發生擦撞。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮鄒姓男子24日騎乘普通重機沿建國路東往西方向行駛，另一名鍾姓男子駕駛自小客車沿建國路東往西方向行駛，兩車同向發生擦撞，造成機車所附載的一小桶甲苯滲漏，騎士手腳擦挫傷送醫救治，員警獲報到場立即通知消防人員協助清理地面，並運用空拍機完成現場定位與測繪，大幅縮短整起事故處理時間，讓現場交通迅速恢復順暢。

▲▼員警運用空拍機完成現場定位與測繪，大幅縮短事故處理時間，現場交通迅速恢復順暢。

警方表示，花蓮縣警察局2017年與台灣科技大學研究團隊合作，首創研發用智慧空拍機處理車禍現場蒐證，一般事故現場以員警人工作業處理需花費15到20分鐘，但用無人機蒐證大約4分鐘就能完成任務，除了效率大提升外，蒐證資料更精準、有公信力，也能保障基層員警來回穿梭道路蒐證發生事故的危險。

根據內政部警政署統計，台灣每年傷亡車禍案件發生數就超過30萬件以上，目前每1件車禍案件的現場處理，平均要花15至20分鐘，除了要先以人工測距、手繪草圖再後製予以數位化處理也很費時，導入空拍機處理交通事故蒐證後，人為操控起飛，可以跟著員警進行高空拍照蒐證，並自動返航，整個過程只要4分鐘就能搞定。

吉安警分局表示，運用空拍機不但可加快現場事故排除速度與確保事故處理品質，同時還可維護道路順暢與現場人員安全，只要天候與現場狀況許可，警方都會出動空拍機，在微解封後例假日人潮車流明顯增加，呼籲所有用路駕駛應隨時注意車前動態，遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護道路安全，打造優質的交通環境。

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