沉降作用持續發威！台東上午再飆38.8度　北東11縣市高溫黃橙燈

▲今天北部、東半部高溫不墜，氣象局持續針對11縣市發布高溫警示燈號（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

今天（7/26）天氣南北兩樣情！根據中央氣象局資訊，上午台東太麻里上午已出現38.8度極端高溫，台東卑南鄉也出現38.1度。但中南部受西南風水氣影響，陸續有斷斷續續雨勢，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區則有局部大雨發生的機率。

根據中央氣象局資訊，受到西南風沉降作用影響，背風面北部、東部今日持續高溫炎熱，上午氣象局前十名高溫測站均在花東，其中台東太麻里上午已出現38.5度極端高溫，台東卑南鄉也出現38.1度。氣象局呼籲今天北部、東部民眾務必留意高溫，注意防曬並補充水分。

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但南台灣天氣到不同，預報員劉宇其表示，今天西南風持續引入水氣，今天迎風面中部和南部山區都有持續性降雨，且南部山區有局部大雨發生機率，山區降雨時間較長。且週三後水氣再增加，屆時南台灣整天有雨，北部和東半部午後也有局部雷雨發生機率。

但劉宇其也說，背風面的北部和東半部今天則是截然不同的天氣狀況，天氣晴朗、炎熱。對此，氣象局已針對北北基、桃竹苗、宜蘭發布高溫黃色燈號，高溫上看36度；花蓮縣、台東縣則為橙色燈號，今天仍有機會出現38度極端高溫。東南部台東今天持續有焚風發生機率，請民眾務必留意極端高溫狀況。

劉宇其分析，未來一週都是西南風影響的天氣狀況，尤其今、明兩天北部和東半部天氣仍炎熱，花東縱谷持續上看38度，週三開始受水氣增加影響，午後北部和東半部有局部雷陣雨發生機率，但氣溫仍偏高，民眾需留意。