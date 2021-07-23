英國「染新冠第1人」陳屍房內　真正死因曝光超傻眼

記者張寧倢／編譯

26歲學生李德（Connor Reed）是目前已知感染新冠肺炎的第1個英國人，於2020年10月被母親發現陳屍在班戈大學（Bangor University）宿舍房間。當時傷心欲絕的母親表示，李德在武漢經歷了長達20周的封鎖後，一直都未能恢復過來。然而，當局22日公布驗屍報告稱，李德死於服用非法毒品所造成的呼吸衰竭。

▲李德（Connor Reed）是英國第一個感染新冠肺炎的患者，真正死因曝光。（圖／翻攝自YouTube／This Morning、LADbible TV）

英國《每日郵報》報導，李德2019年11月在武漢一所學校從事英語教學時，成為第1個感染新冠肺炎的英國人，當時他受訪表示，自己不抽煙也很少喝酒，一開始以為是重感冒或流感，「我覺得很可怕，這不再只是感冒了，渾身痠痛、碰碰跳般的頭痛、眼睛發燙、喉嚨乾澀，感覺這種感冒已經蔓延到我的胸部，開始乾咳。」之後李德透露，由於工作關係，必須盡快克服感冒，於是他在威士忌裡混了蜂蜜水，用這種熱托迪調酒緩解症狀。

報導稱，李德在出現肺部感染後前往醫院就診，但很快就康復了，然而，他住在澳洲布里斯本的母親海莉（Hayley）去年曾對《太陽報》表示，兒子一直都沒有從染疫後所經歷的艱難中恢復，「在過去6個月內，他在中國經歷了許多難關，感染新冠病毒，又在嚴格的封鎖之下度過20周，包含在武漢的16周、澳洲2周與英國的3周，比我們認識的任何人都經歷更長的封鎖期。」

▲李德去年10月死亡，驗屍官最近公布他的真正死因，竟然是因為他在生前吸毒又飲酒引發藥物中毒。（圖／翻攝自YouTube／LADbible TV）

據報導，李德回到英國後在威爾斯的班戈大學攻讀中文學位，卻在去年10月陳屍宿舍房間，調查指出，他10月23日與室友喝了一瓶傑克丹尼威士忌，抽了大麻，並在先前就曾利用暗網取得毒品。驗屍官薩瑟蘭（Kate Sutherland）表示，遺體驗出非法毒品吩坦尼、搖頭丸與大麻，確切死因為藥物中毒導致的呼吸衰竭，「可能家屬心中仍認為有未解之謎，但任何調查都無法回答全數的問題，為家屬致上誠摯哀悼。」

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