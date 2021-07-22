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社會 社會焦點 保障人權

捷運協調會直言「潑婦罵街」挨告沒事　關鍵原因曝

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲胡姓女子在去年的協調會上當眾罵盧女「像潑婦罵街一樣」，盧女聽到怒告胡女，卻敗訴。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／新北報導

新北一名胡姓女子去年4月參加捷運萬大樹林線的車站設置協調會，因為看不慣同社區的盧姓女子，多次打斷捷運局人員發言，小聲地罵了一句「像潑婦罵街一樣」，沒想到卻被盧女聽到，怒告胡女公然侮辱。不過新北地院審理後，卻認為胡女無罪，判盧女敗訴。

去年4月，盧女和胡女一同參加捷運萬大樹林線的車站設置協調會，不過在捷運局人員解說時，情緒激動的盧女數度打斷捷運局人員的解說，看不下去的胡女忍不住小聲地罵了句，「讓人家講，像潑婦罵街一樣」，讓盧女聽到後暴怒，事後更是怒告胡女公然侮辱。

不過法官審酌當日相關錄音帶時認為，盧女多次出言阻斷議員和捷運局人員的說明，胡女本對盧女的行為未加以阻止，直到盧女數次的發言中斷會議進行，才說「讓人家講，像潑婦罵街一樣」，屬對盧女舉動自然之情緒表達與意見陳述，從第一句「讓人家講」可以粗略還原當時情形。

新北地院指出，潑婦罵街在一般社會觀念中有貶抑之意，但胡女並無刻意提高音量，讓在場所有人都能聽見，並非盧女主觀上基於侮謾、辱罵之意，是就偶發事件，並非有計畫性地發表前開內容，審酌其動機、目的等，判定胡女當時其所情境，並非意在侮辱盧女，因此判胡女無罪。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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