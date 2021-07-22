「打疫苗免掛號費」基層炸鍋！發文行政院怒批：慷合約診所之慨

▲新北板橋張博揚小兒科診所。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙于婷／台北報導

醫師張博揚槓上陳時中，診所施打疫苗堅持收取200元掛號費，讓張博揚自認問心無愧，「若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是零」，如今反被無預警停止配發疫苗。針對此事，中華民國基層醫療協會也用「最速件」發函到行政院，直批「政府請客，院所買單」，完全是慷合約診所之慨，要求理補助行政費用並即時發放。

張博揚小兒科診所21日怒嗆官方，表示以往診所施打流感疫苗，一針會補助一百元，行之有年，大家行禮如儀，「哪知柯P嘴賤說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費！」

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張博揚更抱怨，但是錢呢？疾管署從來沒有這種想法，陳時中說的40億預算是原本一針一百的預算，哪有那麼多預算去補掛號費呢？無奈21日結果揭曉，「陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。」

中華民國基層醫療協會發文指出，為防治新冠肺炎疫情，台灣醫界不分醫院基層分工合作投入防疫，全面協助國家加速施打疫苗力拼覆蓋率，以往公費流感疫苗接種計畫，除政府提供免費流感疫苗及注射處置費外，民眾仍需依各縣市規定，自付掛號費及其他接種相關醫療費用（以台北市為例為150至200元），以做為維持合約診所基本營運的現金流。

協會也再度提及，這次公費COVID-19疫苗接種計畫，強制規定合約院所不得向民眾收費，但施打新冠肺炎疫苗的行政流程以及衛教評估，相較流感疫苗更為繁瑣，尤其留觀15-30分鐘的空間需求，更增人力物力成本，政府以極為不合理不敷成本的方案來補助院所掛號費及其他接種相關醫療費用。

協會也痛批，強制規定不得向民眾收費，完全不尊重醫療專業，讓合約院所虧本替國家執行政策，等同「政府請客，院所買單」，完全是慷合約診所之慨！