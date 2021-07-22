逾567萬人次打疫苗！12縣市「涵蓋率衝破25%」　第1名飆65%

▲不用等月底，全台8縣市疫苗覆蓋率已提前達到25%。（示意圖記者林敬旻攝）

記者李佳蓉、地方中心／整理報導

總統蔡英文喊出7月底疫苗覆蓋率達到25%！根據指揮中心最新統計，截至20日為止，新冠疫苗已經接種567萬4553人次，涵蓋率達到23.5%、劑次人口比則達24.16%。各縣市努力衝接種率，而根據《ETtoday新聞雲》統計，全台灣已經有12個縣市已提前達到25%覆蓋率，離島連江縣更飆破65%。

當初有醫師認為8月中疫苗覆蓋率才會達到25%，7/26三級警戒可能得再延長一個月。指揮官陳時中當時有信心地說，「要達25%我們認為不會到8月中那麼久。」根據最新數字統計，新冠疫苗已經接種567萬4553人次，涵蓋率達到23.5%、劑次人口比則達24.16%，更有12個縣市已提前達標25%。

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▲全台已有12個縣市疫苗覆蓋率突破25%。（示意圖／記者林敬旻攝）

根據《ETtoday新聞雲》統計各縣市累計至22日的施打情況，疫苗涵蓋率（18歲以上）如下：

截至20日覆蓋率突破25%縣市：台北市（33.5%）、基隆市（28.4%）、彰化縣（36%）、嘉義市（28.3%）、新竹市（27%）、屏東縣（25.5%）、澎湖（突破35%）、連江縣（突破65%）

截至21日覆蓋率突破25%縣市：台中市（25.87%）、高雄市（25.04%）、花蓮縣（25.5%）

截至22日覆蓋率突破25%縣市：雲林縣（25.93%）

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記自7/20上午10時起，針對第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生民眾，約170萬人會陸續收到簡訊，預約接種期程至22日中午12時截止。指揮官陳時中昨說明，發出相關簡訊通知152萬9148人，下午一點已經來預約121萬2396人，占比72.29%。目前也正在進行第三輪疫苗意願登記48歲以上民眾預約，已經有121萬人完成，占該梯次發出簡訊的72.29％。