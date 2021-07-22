口是心非？吵架最愛鬧分手的3大星座

▲有些人吵假動不動就說分手，其實背後有原因。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

情侶在一起，難免會吵架鬧矛盾，甚至有一方可能會吵著要分手，但也許分手明明就不是本意，為什麼還是會把這兩個掛嘴邊，據搜狐號《卡哇伊》專欄分析，3大星座吵架最愛鬧分手，其實背後原因，一起來看看！



獅子座

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獅子座的女性自尊心非常強，他們不會說感人、要對方在乎自己的話，也不會說甜言蜜語，獅子座完全是那種口是心非的人，明明心裡在乎得要命，卻裝作完全不在意。他們嘴上一直說著要分手，但是心裡卻是放不下對方，只是想要嚇唬對方，讓對方多在乎一下自己，也想知道對方究竟有多愛自己。

金牛座

金牛座是一個不隨便說分手的人，當她們提出分手之後，只是想讓對方意識到這件事情的嚴重性，並不是想要真的和對方分手，只是想要對方稍微改正一下，或者不要再犯。金牛座對待感情還是非常認真的，屬於認定了一個人，就是八頭牛都拉不回來的那種，所以他們很少會想要分手，即使鬧分手，也是為了想要對方多上點心。

射手座

射手座的女生非常愛面子，尤其是對方一而再再而三的不珍惜自己之後，那麼她們就會忍不住想要提出分手，在射手座眼裡，一段感情不能夠太過被動，否則就會失去感情的意義，所以他們總是用分手來顯示自己的地位，不過儘管每次說完都後悔，但是依舊無法改變。