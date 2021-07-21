ATT大直更名「ATT e Life」　主打療癒「沉浸式娛樂商場」

記者蔡惠如／綜合報導

疫情當前，百貨賣場人潮降，也讓業者思考新趨勢，位於台北大直的商場ATT 4 Recharge近期宣布，正式更名成「ATT e Life」，並調整方向，以「自主療癒」的全新定位創造出更符合消費大眾的新型態，用健康運動產業為主題，創造與滿足各年齡層的需求，向主力客族群招手。

▲ATT e Life將進駐電影院，具有大小影廳，滿足民眾的各式娛樂需求。（圖／ATT提供，以下同）

2018年底開幕的ATT 4 Recharge，主打科技與玩樂學習，加上大量的話題餐飲，欲吸引許多民眾攜家帶眷前往體驗，該商場以「美麗新女人」為主題，其中有多間獨家話題店與結合科技的智慧服務，還有浪漫配色的夢幻花牆，期望成為寵愛女性客層的新地標。

▲「新娛樂動漫特區」將引進超過200個療癒心靈的IP商品。

ATT表示，大直賣場將以「食尚饗宴Eat」、「娛樂風尚Entertainment」、「社群互聯E-Social」、「享樂風格Enjoy」四大主軸，提供「沈浸式娛樂」體驗，結合美食、娛樂、社交與享樂元素展開計畫，包含全台最多經典IP鉅作的新娛樂動漫特區、自營品牌主題式KTV - idol K，並首次跨足電影市場，開設ATT吸引力影城。

▲主題式KTV「idol K」包廂設計多達12種主題風格。（圖／ATT提供）

「新娛樂動漫特區」預計網羅台灣12個IP產業品牌，引進多達200個以上的IP商品，吸引年輕族群朝聖動力；ATT旗下的自營品牌idol K則以該商圈首家大型KTV做主打，館內有多達12種主題風格空間設計，提供32間大小不同的包廂。且ATT將首次跨足電影市場，在自家賣場設立首家影城，預計有超過10座以上大小影廳，並將與知名餐飲品牌聯名打造獨家餐點。