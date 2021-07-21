噁男火車上「掏寶」狂搓　鄰座正妹報警竟辯：誤會！抓癢被當自慰

▲男子在列車上掏生殖器搓弄，到案辯稱僅在抓癢。非當事座位（圖／記者賴文萱攝）

記者游宗樺／台北報導

一名男子於去年11月時，從台中搭火車北上，見到旁邊坐著一名年輕女子，竟一時興起，直接把生殖器從褲子裡掏出把玩，女子見到後驚嚇不已，列車一到苗栗便立即下車報警，事後鐵路警察循線逮捕這名噁男，面對警方訊問時，辯稱當時是在「搔癢」，經法官調閱相關證據後，認定噁男確實有露鳥行為，依公然猥褻罪判他6個月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

根據判決書指出，周姓男子在去年11月2日中午時，從台中火車站搭自強號列車北上，坐在6車32號靠走道位時，看到隔壁靠窗座位上有名正妹，周男見到女子頗具姿色，精蟲衝腦下，竟在火車行經豐原至苗栗站的區間，掏出生殖器還不斷搓弄，不但不怕被人看到，還刻意要讓鄰座的女子「看戲」。

女子看到周男誇張的行徑，心中充滿驚恐，但又擔心對方會對自己不利，於是一路強忍，直到列車停靠苗栗時，下車報警。警方循線找到周男，他辯稱是因為褲子太緊，可能有掏出生殖器「搔癢」，但絕非是在「自慰」，否認在列車上公然玩鳥，同時周男還指出，自己曾在新北市五股區也發生過類似的誤會事件，同樣是搔癢被當自慰。

檢方根據被害女子的證述、火車車廂內的監視器畫面及被害人的對話紀錄，認定周男確實是在車廂內掏出生殖器，違反公然猥褻罪，經法院審理後，審酌周男已有1次的公然猥褻前科，竟未悔改再度犯案，嚴重影響社會善良風俗，造成被害人的身心不適與恐懼，到案後還否認犯行，全案依公然猥褻罪判周男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。