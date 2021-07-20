不想去教召！24歲男喊：我感冒發燒　法官抓包「全是裝的」下場慘爆

▲新北市陳姓男子無故超過教召令的應召期限2天，被法官判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳韻如／新北報導

新北市陳姓男子2019年收到教育召集令，要他在同年的5月6日到營區報到，但他卻無故未到，遭函送法辦。事後，陳男卻裝病表示，自己當天因感冒發燒，才未依規定前往，還提出藥袋證明，但卻被法官查出，他5月份只有教召後的5月15日有就醫紀錄，且他提供的藥袋上方並無藥局名稱等資訊，因此不採信其說法，最終依法將他判刑2個月，得易科罰金6萬元。

判決指出，24歲的陳男2019年5月1日收到新北市後備指揮部合法送到他家的教育召集令，而當時還是由他本人簽收，內容記載要他同年5月6日到新北市「忠莊營區」報到服役，但他卻無故超過應召期限2天，最終遭到新北市後備指揮部還送偵辦。

陳男到庭後辯稱，他報到當天因感冒發高燒，才沒有到指定地點報到，但有打電話通知當時的班長等，且還提出1個健保特約藥局的藥袋為證。

不過，法官調查卻發現，陳男在當年5月間只有在教召後的5月15日就醫外，就再也沒有其他就診紀錄，且他提供的藥袋上，並未記載藥局名稱、地址、電話等資訊，因此對於他供稱教召日當天感冒發燒的說法存疑，再加上他也沒有提供任何證明來完成請假程序，法官認定他的辯詞只是事後卸責之詞，不足以採信。

法官審酌，陳男為後備軍人，明知受主管機關教育召集後，應於指定時間、地點報到，竟無故超過應召期限2日而未參加教育召集，影響國家對教育召集應召員訓練、國防安全及後備管理之有效性，最終依妨害兵役法將他判刑2個月，得易科罰金6萬元。全案可上訴。