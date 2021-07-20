World Gym「會員確診」再加1！　長春店今起暫停營業3天

▲World Gym站前店之外，長春店也有會員確診。（圖／ETtoday）

記者張靖榕／綜合報導

三級警戒13日起有條件鬆綁開業後，連鎖健身房World Gym世界健身俱樂部即在19日傳出台北站前店因會員確診停業消毒3天，不到一天時間，長春店也公告暫停營業3天。經了解目前僅現場有公告通知，且確診者是在13日開業第一天出入該場館。

World Gym長春店門外現場公開，因疫情影響為配合台北市政府防疫規定，20日起至22日暫停營業，會員可至北區其他館使用。不過經了解目前沒有任何網路公告或主動通知會員，只有到現場後才被通知。

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長春店表示19日晚間才收到確診者足跡通知，因此還未處理線上公告，而確診者是13日開業第一天上午10時許進入場館。長春店依照規定在接獲確診足跡通之後，於今天暫停營業並展開清消。

World Gym站前店18日接獲衛生局通報確診者足跡，依中央及北市府規範，安排全場館環境清消，並停業3天直到22日復業。該例案15515於本月13日、14日出入站前店，但站前店到18日才接獲通知，外界就此點質疑北市府為何沒在第一時間公布確診者足跡，副市長黃珊珊回應表示案子是由中央在當天公布，市府已第一時間通知World Gym進行清消作業，場預先處理才會公布足跡。