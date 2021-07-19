瑞幸咖啡創辦人陸正耀第4度列被執行人　累計金額超150億元

▲瑞幸咖啡創辦人陸正耀。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸瑞幸咖啡創辦人陸正耀新增一則限制消費令訊息，申請人為上海浦銀安盛資產管理有限公司，關聯案件涉陸正耀相關被執行人案件，執行標的超9.36億元人民幣（約40.24億元新台幣）。據了解，這是陸正耀第4度列入財產標被執行人，累計被執行標的超35億元人民幣（約150億元新台幣）。

▲瑞幸咖啡品牌成立僅兩年便登上美國納斯達克股市。（圖／CFP）

《北京日報》報導，據北京市第一中級人民法院發出的限制消費令顯示，法院於2021年03月05日立案執行申請人上海浦銀安盛資產管理有限公司申請執行陸正耀民事一案，因陸正耀未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十五條和《最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》第一條、第三條的規定，對其採取限制消費措施。

陸正耀被禁止的高消費及非必需的消費行為包括，乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行消費；旅遊、度假；乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

如違反限制消費令，經查證屬實的，法院將予以罰款、拘留；情節嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

據了解，陸正耀2021年6月9日被北京市第一中級人民法院列為被執行人，案號（2021）京01執763號，執行標的逾12億元人民幣（下同）。此外，2021年1月和3月，陸正耀分別被北京第四中級和第一中級人民法院列為被執行人，執行標的13.67億元和9.36億元。陸正耀這4次相關執行標的合計高達近45億元。

陸正耀為瑞幸咖啡創始人，一度想打造「中國版」星巴克，品牌成立僅兩年便登陸美國納斯達克，在持續虧損的情況下，仍受市場追捧肯定。不過，自瑞幸咖啡承認外界爆料的虛增收入等財務造假行為，瑞幸咖啡便收到納斯達克交易所的退市通知。

此後，陸正耀不僅交出瑞幸咖啡經營權，個人財務也出現危機，持有的網約車品牌「神州優車」股權也遭凍結。

