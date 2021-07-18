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回收嬤車禍腳傷…15歲單親孫扛家計　「市場賣甜不辣」賺高中學費

▲▼撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。（圖／楊凱婷授權使用）

▲阿嬤腳傷無法工作，單親孫扛家計「賣甜不辣賺學費」。（圖／楊凱婷授權使用）

記者趙蔡州／台北報導

基隆一名劉姓阿嬤與李姓孫子相依為命，十幾年來靠著資源回收賺錢，供應2人生活費及孫子的學費，不料最近因為車禍腳受傷，讓年僅15歲孫子只能一肩扛起家計。李男除了持續做資源回收外，也一邊到台北一處菜市場賣甜不辣賺錢，準備高中學費及買制服的錢，也希望能讓阿嬤的過得輕鬆一些。

基隆英仁里前里長楊凱婷透露，劉姓阿嬤是單親家庭及低收入戶，平日與李姓孫子兩人相依為命，十幾年來靠著做資源回收，一邊努力賺錢一邊把孫子帶大，直到最近因為發生車禍事故，導致腳受傷行動不方便、身體不適，就拜託她幫忙照顧孫子、帶出來工作賺錢。

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▲▼撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。（圖／楊凱婷授權使用）

▲▼撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。（圖／楊凱婷授權使用）

▲阿嬤腳傷無法工作，單親孫扛家計「賣甜不辣賺學費」。（圖／楊凱婷授權使用）

楊凱婷透露，由於疫情影響，她位於台北松山區南京東路五段市場的攤位沒有擺，就免費借給李男擺攤賣甜不辣，賺取高中制服費及學費等，也感嘆經過這一段時間的磨練後，李孫也變乖了許多，「有興趣要吃基隆美食的人，可以跟他買來吃吃看」、「買多買少都沒有關係，也希望大家順便鼓勵他一下，讓他有信心」。

楊凱婷說，李孫從半夜3時就要起床，準備好貨物離開到外地打拚，從路燈還亮著一直到太陽升起，全都是為了肚子的溫飽，「因為我本身也很忙，沒有辦法全程看顧，只能載他到市場，他自己努力，賣完後再打給我，我再去載他回家」、「好幾次，我離開都覺得捨不得，希望他未來能順利就學」。

▼阿嬤腳傷無法工作，單親孫扛家計「賣甜不辣賺學費」。（圖／楊凱婷授權使用）

▲▼撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。（圖／楊凱婷授權使用）

▲▼撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。（圖／楊凱婷授權使用）

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