上下只要3秒！正妹傳授必勝勾人技巧　「口罩教學片」百萬網友嗨了

▲ 蘿伊德的絕招令許多網友躍躍欲試。（圖／翻攝自TikTok／@sophieroselloyd）

記者陳宛貞／綜合外電報導

口罩在新冠疫情下成為必需品，卻遮住大半張臉，使雙眼成為視覺焦點。國外一名正妹日前分享一招有用的眼部技巧，與人對話時只需用眼神上下移動，短短3秒就能擄獲對方的心，號稱是她百戰百勝的秘訣，短短幾天吸引百萬人學習。

《每日星報》16日報導，擁有20萬人追蹤的TikTok網紅蘿伊德（Sophie-Rose Lloyd）日前上傳一段影片，傳授一種運用心理學的眼部技巧，只要在與人對話時先盯著對方的左眼1秒鐘，接著看向他的嘴唇1.5秒至2秒，再將視線移動到他的右眼，就能使對方迷上自己。

@sophieroselloyd Hope this helps! Let me know in the comments if you want me to do any more tips ♬ Emotional (Instrumental) - BLVKSHP

蘿伊德過去在自己有好感的對象或朋友身上嘗試時，這種方法永遠都會成功，並向粉絲保證，只要在對的時間向對的人使用，對方絕對會著迷。她說明，這在心理學上是一種相互表達愛意的方法，「這是一種間接交流的方式，而眼神交流已經被證明能在心理上增進感情。」

但她也提醒，這種方法僅適用於與對方正和自己一對一對話時，「如果你身在一群人之中，這可能就起不了作用，因為他的注意力可能集中在其他人身上，不會盯著你看。你要確保是他在對你說話，如果你一邊說話一邊這麼做，可能就不會奏效，因為他會看著你的嘴唇。」

這段影片短短5天吸引88萬次觀看，網友紛紛留言表示，「我準備讓全世界都變成我的了」、「明天要對我的未婚夫試試看」、「我覺得這是臉的問題」。當被問及口罩是否會影響效果，蘿伊德隔天也上傳一段戴著口罩的示範影片，觀看數已經突破260萬。

@sophieroselloyd Also if you all are recreating the vids please tag me for creds thanks xxx ♬ original sound -

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