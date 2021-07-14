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網紅自曝「無套」激戰多女　誆稱不孕騙上床！炫耀片流出下場慘了

▲▼西班牙網紅自曝無套和許多床伴發生性關係。（圖／翻攝TikTok@naimdarrechi ）

▲西班牙網紅自曝，他向床伴宣稱自己「不孕」，說服對方不使用保險套發生性行為。（圖／翻攝TikTok@naimdarrechi ）

記者吳美依／編譯

西班牙TikTok網紅達雷奇（Naim Darrechi）日前拍片自爆，他向多名性伴侶宣稱「不孕」，藉此說服對方答應「不戴保險套」發生性行為，此言一出立刻引來各界撻伐。雖然他已出面道歉，但卻引來當局關注，甚至可能面臨檢方調查。

19歲的達雷奇在TikTok上擁有2600萬粉絲，他在一部影片中向YouTuber莫斯托帕皮（Mostopapi）說，「我覺得保險套很難用，所以我從來不用」，但所有性伴侶之中，卻從來沒人因此懷孕，「我開始覺得我有問題，所以我告訴她們，『放輕鬆啦，我真的不孕』！」

達雷奇5月在TikTok上譴責墮胎，招致廣泛抨擊，如今這番言論再度點燃民眾怒火。許多女性在社群媒體上嚴厲抨擊，也有人指出，此舉可能導致性病傳播。

達雷奇事後在Instagram道歉，坦承自己的言論非常不恰當也不正確，「我想要真心道歉，我有時沒意識到自己的責任，脫口說出一些誇張的話，但這次實在太瘋狂了」。

西班牙平等部長蒙特羅（Irene Montero）認為，網紅竟向2600萬名粉絲「炫耀」不戴保險套，凸顯關注合意性行為的重要性。她已要求檢方調查達雷奇的言論是否屬實，若是真的，也必須確認「性欺騙」受害者的身分。

西班牙不少性侵案件曾經引發爭議，因為加害男性被指控性虐待（sexual abuse）或猥褻罪名，而非更嚴重的性侵犯，該國議會9月將針對最新的性合意法案展開辯論。蒙特羅指出，達雷奇的行為可能觸犯現行法律，而新法案也把未經同意、缺乏保護措施的性行為定義為一種侵犯。

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