夫搞掉2店！初戀淪殺人魔…5子媽拋家　消失「康定路51號」現況曝

▲七彩藝苑發生駭人聽聞的雙屍命案，大批民眾議論紛紛。（圖／CTWANT提供，下同）



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轟動一時的 1967年「七彩藝苑埋屍案」 宣告偵破，凶手王文敏因懷疑妻子和學徒有染，一氣之下將2人殺害，再將屍體埋在自家地下室，遭判處死刑定讞，火速槍決伏法。雖然案件至此告一段落，但外界目光隨即落在劉網身上，無法理解為什麼5個孩子媽會甘願拋家棄子，和殺人凶手亡命天涯，原來2人關係並不單純。

據了解，劉網的丈夫楊甘泉是退役將軍之子，家境還算不錯，過去曾經營一家豆腐工廠，但他實在沒有商業頭腦，把豆腐廠生意搞垮後，又在錦西街開了一家「華美美容院」，靠著妻子的美髮技術打開知名度，全盛時期有20多名學徒，吸引大批街坊光顧，甚至開了分店，誰知美容院竟然又被他經營到倒閉。

丈夫生意接連失敗，劉網只好靠著在家編假髮賺錢，剛好王文敏經營的「七彩藝苑」，需要大量假髮裝飾模特兒，因此雙方有了交集。警方起先認為王男和劉女因生意往來認識，事實上他們早在小學就相識，因為2人的成績都在班上名列前茅，加上又都很喜歡畫畫，培養出了深厚感情，是一起長大的青梅竹馬。

劉網在案發後和王文敏一起逃亡。

根據楊甘泉說法，他和劉網算是自由戀愛結婚，然而就在生下第5個孩子後，妻子突然提出離婚，甚至願意支付5萬元做為補償，自己當然不肯。離婚要求被拒後，劉網也沒有動力離家出走，只能藉由不說話來表達不滿，直到昔日情人王文敏找上門，要她和自己一起亡命天涯，才終於得到了擺脫一切的勇氣。

事隔超過半世紀，「七彩藝苑」早已被拆除，原屋主與隔壁3戶一同重建，現在已是一棟外觀新穎的現代大樓，若不是老一輩萬華人，實在難以將其和恐怖的雙屍命案聯想在一起。命案現場周圍如今依舊熱鬧，唯一留下的線索，只剩下那刻意缺少51號門牌號碼，號稱台版「恐怖蠟像館」的奇案，也終將隨著消失的門牌，從台灣人的記憶中淡去。

王文敏是劉網的小學同學，2人感情深厚。

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