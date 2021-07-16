西門町驚傳《恐怖蠟像館》！模特兒工廠埋雙屍　闆娘曖昧學徒喪命

▲康定路凶殺案埋屍地點，是專門製作服裝模特兒的工廠。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我埋了2具屍體！」1967年8月6日，33歲男子江金坤氣喘吁吁地跑進台北市萬華警分局報案，一臉驚恐地說自己前一天被迫幫人埋屍，地點就在康定路51號的「七彩藝苑」。時值戒嚴期間，台灣民風保守，更何況埋屍地位於北市鬧區，警方半信半疑前往現場開挖，不料竟揭開一起被稱為「台版恐怖蠟像館」的驚悚命案。

據了解，江金坤是一名鐵匠，他當時跑到警局報案，供稱自己遭七彩藝苑老闆王文敏威脅，被迫幫對方埋了2具屍體，死者就是老闆娘王許絹及學徒陳國房；警方起先不太買帳，因為當時西門町一帶是鬧區中的鬧區，況且民國56年的台灣民風保守，在鬧區殺人埋屍就已足夠駭人，更何況一次就是2條人命。

▲檢調人員七彩藝苑內發現快乾藥水數瓶，認為事態可疑，遂展開在地下室的挖掘尋屍工作。

雖然心裡半信半疑，值班員警仍盡忠職守地和江金坤前往現場勘查，也就是位於康定路51號的七彩藝苑，這才得知現場是個塑膠模特兒工廠，即便一開始沒發現可疑跡象，但面對滿屋子的假人，也足夠令人毛骨悚然；經過仔細搜索，警方陸續在屋內找到濕泥土、水泥等整地物品，證明江金坤說法並非空穴來風。

尋獲相關物證後，警方隨即在七彩藝苑的地下室展開挖掘工作，很快就發現樓地板的鋼筋被鋸斷，再繼續往下挖約20公分時，先是找到了一隻棉質手套，讓眾人不得不相信底下確實很可能埋有屍體；隨著媒體陸續到場，工人也已挖到地下50公分處，屍臭味瞬間瀰漫整間地下室，證實了底下確實埋藏著屍體。

檢察官到場後，確認2名死者就是王許絹及陳國房，女方的頭部有鈍器敲擊痕跡，男方脖子則有繩索勒痕，研判是遭人勒斃。警方調查，陳國房生前曾向父母透露，老闆王文敏懷疑自己和老闆娘有曖昧關係，但他認為清者自清，還是照常去上班，未料竟遭遇死劫。警方認定王男涉有重嫌，隨即準備逮人，誰知對方早已不見蹤影。

▲死者陳國房是七彩藝苑老闆王文敏雇用的學徒。

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