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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

實習記者高琳景／綜合報導

大陸近日舉辦全國U15籃球聯賽女子組決賽，場上一名226公分高的「女版姚明」在比賽中稱霸全場，不僅拿下「42分25籃板6火鍋」的亮眼成績，還助山東西王隊奪得冠軍，讓大陸網友戲稱，比賽還沒開始就就先贏了。

綜合陸媒報導，在全國U15籃球聯賽女子組決賽中，這名「女版姚明」的女孩名叫張子宇，年僅14歲，就已經長到226公分，追平姚明。張子宇因身高優勢，在球場上秀出亮眼成績。

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▲張子宇站在籃球場上相當醒目。（圖／翻攝自星視頻）

從曝光的比賽影片中可見，身高226公分的張子宇比現場其他女球員高出一大截，她完全稱霸禁區，只要站著就能搶到球，基本上其他人都無緣碰到。因此只要站在籃框下，隊友傳球給她，她就能輕鬆將球帶進籃框得分。張子宇在這場比賽狂砍42分、抓下25顆籃板、另賞6次火鍋，幫助山西王隊摘冠。

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▲張子宇比現場其他球員高出一截，她完全稱霸禁區。（圖／翻攝自星視頻）

據了解，2007年出生於山東的張子宇，出生於運動世家，父母親都是職業籃球員出身，父親身高213、母親則198公分，得自父母的身高優勢，張子宇從小就比同年齡的人高出一顆頭，小學一年級時，身高就已經高達160公分，直到小六畢業，其身高已達211公分。

張子宇在5歲時，第一次到球場看父親比賽，也因此對籃球產生極大興趣，甚至還對父親提出單挑，其8歲後才開始接觸籃球正規訓練。

▲▼張子宇。（圖／翻攝自微博／籃球教學論壇）

▲張子宇和同齡間的朋友身高相差甚遠。（圖／翻攝自微博／籃球教學論壇）

不少網友看到照片後，直呼「中國女籃內線的未來阿」、「看了一下影片，簡直就在散步也不用協防，墊個腳就把人蓋了」、「這對象不好找」、「226是不是姚明身高，好傢伙14歲跟姚明一樣高」、「我只想問：怎麼打？」、「別長了，這個身高已經夠用了」。

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