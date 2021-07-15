羅一鈞：台大醫院展開小規模「混打研究」　預計3個月有結果

記者嚴云岑／台北報導

世界各國除了加緊腳步擴大施打新冠疫苗，而「混打」也成為一項趨勢。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，世衛沒有建議可以混打，也沒有說不可以，一切都尊重疫苗到貨情形與各國研究。目前台大醫院已展開院內小規模研究，預計3個月有結果，希望有本土實證後，可以提供安全性、有效性數據，作為政策改變參考。

國內目前雖尚未開放混打，但指揮中心專家小組召集人張上淳昨表示，會參考國際資料，只要有足夠科學證據證明可以考慮，台大及長庚醫院已著手進行試驗。羅一鈞今也表示，世衛建議就是說按照目前一般標準方式，第一劑打什麼廠牌，第二劑就接續施打。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如上午受訪時提到，現今全世界有多種疫苗平台，但各廠牌間排列組合的狀況或引起的副作用，並沒有明確結果。中華民國防疫學會理事長王任賢受訪時也強烈建議，混打已經是趨勢，指揮中心應盡速訂定規範，也可以防止民眾有混打亂象。

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施信如說明，國外主要是以AZ+BNT疫苗的研究為大宗，因為AZ本身效價較弱一些，研究發現，假設第二劑混打了BNT，抗體效價會提高，基於可能會增加免疫力的情況，也就進行試驗。

施信如也強調，其實AZ的抗體並不是真的比較低，也許是在某些人的身上生成速度較慢，這都還需要再研究。如果是AZ+莫德納的混打時間，中間間隔1個月應該足夠，因為是2個不同平台，若是以原本的AZ+AZ施打，研究顯示，的確要間隔長一點效果較佳，而國內的混打的試驗也會以不同的間隔時間去觀察。她再次強調，雖然AZ產生的抗體較弱一些，但防止重症的機率仍是大於90%。

▲台北市花博接種站設站次日持續為65歲以上長者接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）