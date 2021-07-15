長輩要求「疫苗只打右手」！ICU醫「1句」神回...網全笑了

▲近期長輩群組瘋傳「疫苗要打右手」的訊息。（示意圖／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

國內疫苗接種正逐漸擴大施打族群，但近期有長輩堅持「疫苗要打右手」，讓許多醫護人員納悶，一問才知在長輩群組裡瘋傳「疫苗要打右手，因為離心臟比較遠，不容易有心肌炎」的訊息。對此，ICU醫師陳志金一句話秒點出「位置」邏輯問題，引發網友熱議。

「腳趾頭距離心臟最遠，然後呢？」重症醫師陳志金在臉書發文，無奈點出「施打位置邏輯」，認為若以心臟遠近來打疫苗，那全身就以腳趾頭離最遠。讓他直呼，佩服指揮中心的修練，每一天都能心平氣和的回答各種問題，「或者不是問題」。

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陳志金說，許多媒體常在記者會上提出一些令人啼笑皆非的問題，他很佩服指揮中心的修練，可以每一天都能心平氣和的回答各種問題，或者「不是問題」。

▲陳志金在臉書點出「位置邏輯」引發網友們熱議。（圖／記者李毓康攝）

網友看到文章後全笑了，接力留言「其實打在別人身上距離就更遠了喔」、「昨天婆婆的同學來電，也這麼要求醫師打右手，傻眼」、「支持打在別人身上啦！完全沒有副作用喔」、「讓大家終於明白一般民眾平日都怎麼跟醫護說話的」、「國中生物課應該都在打瞌睡」、「沒錯，很多阿公阿嬤會說要打離心臟最遠的那個手收…（攤手）」。

本站日前報導《長輩群組瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」 莊人祥：無稽之談》提到，不管打左手或右手都是肌肉注射，和心肌炎無關。另外，莊人祥提醒「根據國際研究，會有少數年輕男性施打莫德納後出現心肌炎，是非常罕見的副作用，但這和疫苗打哪隻手無關。」