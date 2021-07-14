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壽險業示警「疫情勢必成常態」　建議搭配美元利變型終身壽險

▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲壽險業者指出，「美元利變型終身壽險」可在面對風險時提高金融韌性。（圖／pixabay）

記者陳依旻／台北報導

新冠疫情衝擊台灣，未來疫情恐將成為常態，壽險業者認為，創富過程中可學習利用「提升金融韌性」及「規劃永續發展」之持續營運管理思維來保障個人與家族所累積的資產，並搭配美元利率變動型終身壽險，反轉當風險發生時財富受到侵蝕的恐懼，也可增加應急資金來源。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，從金融發展歷史軌跡的實際情況來看，大約每10年左右全球就會發生一次金融危機，1973年石油危機、1987年美國股災、1997年亞洲金融風暴、2008年金融風暴、接著便是去(2020)年因新冠疫情引起的國際金融恐慌，明顯證明現今各國出現金融危機早已是「常態」，人們更應提早思考如何在亂世掌握創富之道，並找出確保世代子孫財富人生的方法，並建議：

一、可利用「美元利率變動型終身壽險」有效提升個人面對風險時的金融韌性；會如此建議是因為，保險金額調整選擇權，人只要活著，每一天都得花錢，當成家、生子或隨著事業成功時，個人責任加重，更需要更高的基本保障額度來增加自己抵抗危機來襲所造成財務破口的金融韌性；「美元利率變動型終身壽險」具備市場罕有的增加保險金額選擇權，讓保戶在60歲（保險年齡）前，無論是結婚、婚生子女出生後之第1個保單週年日前後30日內或保單每滿5年之保單週年日前後30日內，都可申請增加基本保額，每次最多25%，累計最高100%。

其次，增加應急資金來源；突發的緊急狀況都有可能造成個人短時間需要一大筆額外金錢、或失去原有的經濟來源，這時候緊急預備金可以協助維持最基本的生活水準，除了平日準備的生存基金，也可以運用「美元利率變動型終身壽險」的保單借款功能，解決燃眉之急。

最後，外幣保單多元化累積資產；「雞蛋不要放在同一個籃子」是創造與守護家庭財富的布局智慧，無論未來是否有外幣需求，都可利用外幣保單來增加自己資產的多元化配置，舉「友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險」繳費年期僅6年，且美元仍為國際間的強勢貨幣，匯率風險相對無懼。

二、「美元利率變動型終身壽險」規劃永續發展；高資產族群希望富過三代，中產階級或新富者則希望能創造富二代，如何把打拼一生的心血與財富順利交給下一代，考驗著傳承者的智慧。從成家到傳家，「美元利率變動型終身壽險」的回饋分享金、保障槓桿效益、指定受益人、保險金分期定期給付等特性，皆有助永續發展所創造出來的財富。
「回饋分享金」的優點，是當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，持續性地讓資產成長累積；另外，財富需要透過時間累積，但金融工具的槓桿效應能加速財富的創造，「友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險」可讓保額透過保險槓桿特性，創造倍數效益的身故保險金，且投保金額最高可達1,000萬美元，相當3億元台幣；並可透過指定身故保險金受益人、身故保險金透過選擇10年或20年分期定期給付方式，為後代創造有秩序的資產傳承，保障受益人、家人與子女的生活。

此外，AIA友邦人壽近期與呈祥保經公司進行策略經營合作，以「解決客戶的問題，創造客戶價值」為共同目標，聚焦退休與資產傳承特色的商品開發及全方位業務支援服務，雙方互惠以提升通路經營績效，擺脫低質量的競爭。

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