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不斷更新／廟宇微解封一次看　北市僅大龍峒保安宮申請開放參拜

▲▼國家文化記憶庫計畫／愛古蹟組第三名，作品以雨後大龍峒保安宮為拍攝主題，拍攝者維基帳號：Sdfery。（圖／文化部提供）

▲台北市僅大龍峒保安宮提出微解封政策申請。（圖／文化部提供）

記者林冠吟／整理報導

台灣本土疫情升溫以後，中央疫情指揮中心自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，終於看到解封的曙光，指揮中心8日雖然宣布三級警戒再延長至26日，不過也開放在一定的範圍內進行微解封，各地方政府可以因地制宜制定相關政策，各行各業含廟宇只要遵守防疫規範，就可以有條件鬆綁，對此《ETtoday新聞雲》整理各大廟宇是否開放參拜與相關防疫措施，讓讀者一次看懂。 

基隆市

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1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，市內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

台北市

1.民政處表示，台北市目前僅收到大龍峒保安宮遞出微解封申請。

大龍峒保安宮：

單一出入口、單一動線開放信眾參拜，寺廟內人流依規定控管在99人以下，入口處也會落實實聯制、紅外線體溫監測、加強酒精消毒等措施。

新北市

1.縣內各大廟繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

桃園市

1.景福宮

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

2.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

新竹縣

1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

新竹市

1.新竹市都城隍廟：

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

2.竹蓮寺：

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

3.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

苗栗縣

1.白沙屯拱天宮：

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

2.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

台中市

1.大甲鎮瀾宮：

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

3.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，不過市內廟宇紫雲巖有意申請

南投縣

1.竹山紫南宮：

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

2.現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

彰化縣

1.彰化縣各大廟宇不實施微解封政策繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

雲林縣

1.北港朝天宮：暫不開放。

2.西螺福興宮

有條件開放入廟參拜，進行人流管制，場內上限10人，採一進一出以保持社交距離，不開放擲筊、抽籤，維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等。

3.民政處表示，除福興宮外，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

嘉義縣

1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

嘉義市

1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

2.指標性三大廟宇城隍廟文財殿確定繼續維持三級警戒，不開放信眾入內參拜，而地藏庵有意提出微解封申請

台南市

1.安平開台天后宮

開入內參拜，可容納50人，但基於謹慎，會將人流再減半成25人。

2.詳細廟宇統計情形，民政處尚未回應。

高雄市

1.覆鼎金保安宮：依照市府統一規定。

2.岡山壽天宮：暫無重啟計畫。

3.鳳山赤山文衡殿：暫不開放入廟。

4.高雄關帝廟（武廟）： 暫不開放入廟。

5.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

屏東縣

1.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

宜蘭縣

1.梅花湖三清宮

維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

2.民政處表示，各廟宇詢問度較高，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

花蓮縣

1.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

台東縣

1.台東天后宮

維持在廣場參拜，不開放進入廟中。

2.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

澎湖縣

1.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

金門縣

1.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

連江縣

1.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

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宗教廟宇大龍峒保安宮微解封

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