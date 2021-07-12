不斷更新／廟宇微解封一次看　北市僅大龍峒保安宮申請開放參拜

▲台北市僅大龍峒保安宮提出微解封政策申請。（圖／文化部提供）
記者林冠吟／整理報導
台灣本土疫情升溫以後，中央疫情指揮中心自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，終於看到解封的曙光，指揮中心8日雖然宣布三級警戒再延長至26日，不過也開放在一定的範圍內進行微解封，各地方政府可以因地制宜制定相關政策，各行各業含廟宇只要遵守防疫規範，就可以有條件鬆綁，對此《ETtoday新聞雲》整理各大廟宇是否開放參拜與相關防疫措施，讓讀者一次看懂。
基隆市
1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，市內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
台北市
1.民政處表示，台北市目前僅收到大龍峒保安宮遞出微解封申請。
大龍峒保安宮：
採單一出入口、單一動線開放信眾參拜，寺廟內人流依規定控管在99人以下，入口處也會落實實聯制、紅外線體溫監測、加強酒精消毒等措施。
新北市
1.縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
桃園市
1.景福宮：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
2.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
新竹縣
1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
新竹市
1.新竹市都城隍廟：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
2.竹蓮寺：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
3.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
苗栗縣
1.白沙屯拱天宮：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
2.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
台中市
1.大甲鎮瀾宮：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
3.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，不過市內廟宇紫雲巖有意申請。
南投縣
1.竹山紫南宮：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
2.現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
彰化縣
1.彰化縣各大廟宇不實施微解封政策，繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
雲林縣
1.北港朝天宮：暫不開放。
2.西螺福興宮：
有條件開放入廟參拜，進行人流管制，場內上限10人，採一進一出以保持社交距離，不開放擲筊、抽籤，維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等。
3.民政處表示，除福興宮外，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
嘉義縣
1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
嘉義市
1.民政處表示，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
2.指標性三大廟宇城隍廟、文財殿確定繼續維持三級警戒，不開放信眾入內參拜，而地藏庵有意提出微解封申請。
台南市
1.安平開台天后宮：
開入內參拜，可容納50人，但基於謹慎，會將人流再減半成25人。
2.詳細廟宇統計情形，民政處尚未回應。
高雄市
1.覆鼎金保安宮：依照市府統一規定。
2.岡山壽天宮：暫無重啟計畫。
3.鳳山赤山文衡殿：暫不開放入廟。
4.高雄關帝廟（武廟）： 暫不開放入廟。
5.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
屏東縣
1.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
宜蘭縣
1.梅花湖三清宮：
維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。
2.民政處表示，各廟宇詢問度較高，現階段仍未收到廟宇申請，縣內各大廟宇暫時繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
花蓮縣
1.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
台東縣
1.台東天后宮：
維持在廣場參拜，不開放進入廟中。
2.民政處表示，暫無廟宇申請開放參拜，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
澎湖縣
1.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
金門縣
1.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
連江縣
1.民政處表示，縣內各大廟宇繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。
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