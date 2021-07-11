　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

買BNT國際合約報導突然不發！　凌晨截圖曝《新華社》踩煞車內幕

本刊獨家取的新華社「台積電和鴻海採購德國原廠BNT疫苗成局」原始新聞稿截圖。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台積電和鴻海採購德國原廠BNT疫苗成局公布，只差臨門一腳，兩家公司一致聲明表示「正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」，中國官媒新華社的新聞稿遲未發出，引發各方議論，本刊取得相關新聞原始截圖來源，間接證實新華社已通知官媒相關進度，並非杜撰。

本刊調查，這則新華社報導的原文截圖，凌晨出現在PTT，但《新華社》官網並未出現該則報導，熟悉兩岸媒體的人士指出，PTT該則報導截圖與中國財經網記者徐和謙私人臉書的公開貼文吻合，依照官媒發布通稿的運作模式，應是新華社先通發給各媒體，準備在11日推播，但新華社上午卻遲未發稿，各家媒體才會有人提前引述報導，引發台灣內部各方議論。

  1. 本刊獨家取得原新聞稿截圖。（讀者提供）
  2. PTT網友所公布的內容，與新華社通知官媒相關進度的內容吻合，並非杜撰。（翻攝自PTT）

知情人士指出，新華社是第一官媒，率先報導上海復星與台灣2大企業簽約，證實北京政府已對台灣由民間企業採購BNT疫苗已開綠燈，但關鍵在於目前已拍板合約條文，比較像是國際商務合約，也就是透過買方直接從德國原廠進口，才會傳出國台辦系統希望再調整合約，比照港澳模式，就是由上海復星代理後續進口相關事宜，3方簽約後卡在如何宣布的最後細節，中國官媒才急踩煞車，未正式發布新聞稿。

該人士表示，美日兩國從6月以來，分別對台提供疫苗後，目前全世界只剩中國還對台購買疫苗設限，甚至國台辦還不斷強調取得BNT疫苗只能透過上海復星這個「唯一洽購方」，讓國際輿論壓力不斷升高。

「合約走到這個地步，外界想得到的重大歧見其實都已化解」，參與合約談判的人士告訴本刊，合約內容已大致排除可以想到的政治因素，最快週一台股交易開盤後，鴻海、台積電兩家公司，就會同步發布重訊，而從新華社的新聞稿不難看出，中共官方確實意在重申上海復星在BNT疫苗的商業獨家利益，目前兩岸不論哪一方，都沒有人想背負讓合約簽不成的責任。


更多鏡週刊報導
網傳「BNT疫苗採購協議正式簽約」　永齡基金會回應了
傳與復星簽約鴻海、台積電回應　知情人士：只要台灣簽9月就能到貨
疫苗採購有譜！　慈濟：已完成必要法律文件簽署

ET快訊
買BNT國際合約報導突不發！　截圖曝《新華社》踩煞車內幕
每天喝一杯這飲料！　研究證實：有效降低10%染疫風險
歐陽靖10月大兒子突「高燒38.5度」　緊急送醫檢查結果出爐
女星陽台微旅行！「比基尼秀美胸」做日光浴　網噴鼻血
周三起午後雷雨彈更強　「35°C全台大蒸籠」悶熱一整周
疫苗平台246萬人登記！7/16開打　指揮中心說明施打方式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買BNT國際合約報導突然不發！　凌晨截圖曝《新華社》踩煞車內幕

香港機場搬運工染Delta病毒　疑有隱形傳染鏈「數萬人強制檢測」

躲警裝暈3天「被插尿管」　他最苦全撐過卻「敗給咖哩牛肉飯」

陸多地暴雨　五台山山洪1人身亡　四川巴中10多艘船被沖走

13歲妹太叛逆「被丟無人島求生」　兩天就撐不住「報警哭求回家」

美再列23家陸實體進黑名單　陸商務部：採取必要措施維護中方權益

追星妹闖深山嗆「拍不到偶像不走」　天黑受困秒報警：救救我們！

中朝友好條約簽訂60周年　習近平與金正恩互致賀電

四川巴中市連日暴雨　10多艘船隻被洪水沖走吞噬

上海再增1台灣輸入確診　住院治療者「來自台灣佔最大宗」

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「紫薇」失明靠「火箭」救好了XDD　直播主小林心如戲精上身..網友笑翻

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

女友嗨送男友蠟燭當生日禮物！ 男友怒罵「頭殼壞去」狂嗆好廉價

癌末弟臨終想喝美式賣場蘋果汁 鄉民全台接力「狂飆160km」送達

買BNT國際合約報導突然不發！　凌晨截圖曝《新華社》踩煞車內幕

香港機場搬運工染Delta病毒　疑有隱形傳染鏈「數萬人強制檢測」

躲警裝暈3天「被插尿管」　他最苦全撐過卻「敗給咖哩牛肉飯」

陸多地暴雨　五台山山洪1人身亡　四川巴中10多艘船被沖走

13歲妹太叛逆「被丟無人島求生」　兩天就撐不住「報警哭求回家」

美再列23家陸實體進黑名單　陸商務部：採取必要措施維護中方權益

追星妹闖深山嗆「拍不到偶像不走」　天黑受困秒報警：救救我們！

中朝友好條約簽訂60周年　習近平與金正恩互致賀電

四川巴中市連日暴雨　10多艘船隻被洪水沖走吞噬

上海再增1台灣輸入確診　住院治療者「來自台灣佔最大宗」

10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀

奴才打造夜店風房間！　憂鬱喵「厭世盯酒杯」：我有故事你有酒？

零食時間家裡來了新狗！　小澳牧「選擇障礙爆發」邊吃飯邊交友

心態先微解封？高雄興達漁港「至少40人排隊」塞爆　網看完傻眼

不准偷吃喔！外送員送餐到樓下　3支「狗頭監視器」全程緊盯錄影

買BNT國際合約報導突然不發！　凌晨截圖曝《新華社》踩煞車內幕

金宣虎難道是酒鬼？DinDin爆料：每次都把我的酒喝光！還挑最貴的

《黑寡婦》北美上映兩天破3.69億！史嘉蕾親口證實「告別娜塔莎」

侯友宜稱6人感染源為台北某醫院　北市駁：僅地緣相關「不能簡單認定」

不忍直視！道奇8轟22分打趴響尾蛇　刷新一堆紀錄

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

大陸熱門新聞

傳新華社指出：上海復星和永齡、台積電簽約BNT疫苗

13歲妹太叛逆　被爸媽抓到無人島求生

賣淫女想上岸　被雞頭拿「偷拍片」逼接客

陸男約旦被搶亮五星旗！持刀匪竟嚇呆放人

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

追星族硬闖深山　天黑受困秒報警

他帶流浪孕婦回家　今背嬰兒出門拾荒養母子

買BNT非港澳模式　新華社踩煞車內幕

上海再增1台灣輸入確診　11人住院中

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

四川巴中市連日暴雨　10多艘船被洪水吞噬

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

《名偵探柯南》25年結局確定了！

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見天空美景笑了

千萬網紅爆出軌！丈夫翻臉：賤男搞別人妻

雞排妹「4點警惕網友」：招惹別人前先知道戰力

陳時中：莫德納第二劑保留給「這3類人」

B群最好睡前吃！保健食品「服用時段」大公開

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

蘋果iPhone 13實機搶先看　「三大改變」曝

快訊／今新增28例本土個案！另增4死

最美護理師「盜圖韓網美」！遭出征：丟臉丟到韓國

更多

最夯影音

更多
詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診
水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面