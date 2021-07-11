買BNT國際合約報導突然不發！　凌晨截圖曝《新華社》踩煞車內幕

圖文／鏡週刊

台積電和鴻海採購德國原廠BNT疫苗成局公布，只差臨門一腳，兩家公司一致聲明表示「正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」，中國官媒新華社的新聞稿遲未發出，引發各方議論，本刊取得相關新聞原始截圖來源，間接證實新華社已通知官媒相關進度，並非杜撰。

本刊調查，這則新華社報導的原文截圖，凌晨出現在PTT，但《新華社》官網並未出現該則報導，熟悉兩岸媒體的人士指出，PTT該則報導截圖與中國財經網記者徐和謙私人臉書的公開貼文吻合，依照官媒發布通稿的運作模式，應是新華社先通發給各媒體，準備在11日推播，但新華社上午卻遲未發稿，各家媒體才會有人提前引述報導，引發台灣內部各方議論。

知情人士指出，新華社是第一官媒，率先報導上海復星與台灣2大企業簽約，證實北京政府已對台灣由民間企業採購BNT疫苗已開綠燈，但關鍵在於目前已拍板合約條文，比較像是國際商務合約，也就是透過買方直接從德國原廠進口，才會傳出國台辦系統希望再調整合約，比照港澳模式，就是由上海復星代理後續進口相關事宜，3方簽約後卡在如何宣布的最後細節，中國官媒才急踩煞車，未正式發布新聞稿。

該人士表示，美日兩國從6月以來，分別對台提供疫苗後，目前全世界只剩中國還對台購買疫苗設限，甚至國台辦還不斷強調取得BNT疫苗只能透過上海復星這個「唯一洽購方」，讓國際輿論壓力不斷升高。

「合約走到這個地步，外界想得到的重大歧見其實都已化解」，參與合約談判的人士告訴本刊，合約內容已大致排除可以想到的政治因素，最快週一台股交易開盤後，鴻海、台積電兩家公司，就會同步發布重訊，而從新華社的新聞稿不難看出，中共官方確實意在重申上海復星在BNT疫苗的商業獨家利益，目前兩岸不論哪一方，都沒有人想背負讓合約簽不成的責任。



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