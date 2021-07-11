Garmin確診源舌戰！鄭文燦再嗆北市「慢了4天」：釀染疫空窗

▲桃園0711疫情說明記者會 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者陳韻如／桃園報導

穿戴裝置Garmin林口廠區1員工確診，意外引發台北市與桃園市府舌戰，指揮官陳時中11日跳出來還原染疫始末，並強調「時間差容易引發互相的爭執，希望大家可以互相體諒」。對此，桃園市長鄭文燦也在下午的疫情說明會再次重申，「台北市公布的資訊是錯誤的」。

桃園市長鄭文燦10日表示，北市個案14860確診後，她的丈夫案15108未被匡列隔離「是源頭」，前往新竹工作後傳染給他人導致Garmin龜山廠員工確診。不過，北市府副發言人黃瀞瑩卻澄清，北市府第一時間就匡列居家隔離者，案15108於6月28日被匡列居家隔離者後，就未到新竹工作，更不可能隨便在外趴趴走，同時反嗆：「桃園市政府衛生局應透過更確實的疫調，掌握正確訊息。」

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指揮官陳時中11日也特別為此在記者會中澄清，兩邊政府都覺得有些委屈，整個Garmin案子從15108（案14860丈夫）傳給15207（Garmin女員工父親），15207再傳給15245（Garmin女員工），她等於被爸爸所傳染，爸爸（案15207）於6月28日與15108在工作上有接觸，桃園市政府認為「為什麼15108已經被確診還到工地上班，為什麼沒去通知工作地點？」北市認為疫調已做完全，雙方上面有些誤會，要讓大家明白這事情。

對此，鄭文燦則表示，從資料上以及疾管署法定傳染病資訊系統顯示，案15108都是6月29日才被匡列，6月28日也確實未隔離且有到新竹上班，更有跟確診者接觸。

再者，案15108於7月2日由北市府衛生局採檢出陽性後，但北市府卻沒有立即通知、匡列，直到7月6日，桃園才採檢出案15207，針對這樣的空窗，鄭文燦也表示，做完疫調最重要的是要即時通知、匡列、隔離，並且減少風險，但依照北市府所公布的資訊，中間多了4天的空窗，也造成了染疫的風險。

鄭文燦強調，針對疫情，希望大家能夠通力合作，讓個案的風險能夠降低，不管是哪個縣市，這都是共同目標，就算是跨縣市也應該如此。