12星座「弱點」大公開　小心被有心人利用



▲12星座最容易被人利用的弱點。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導



每個人都有害怕的事情，也有弱點，不只可能被有心利用，甚至成為阻礙我們邁向成功道路的絆腳石，為了讓大家更了解自己，《星座好朋友》網站，分析出12個星座骨子裡最大的弱點，供大家參考。

多管閒事：牡羊座、雙子座



牡羊座心中充滿正義感，只要身邊有人告訴他不公平的事，就會幫對方出頭，所以只要摸清楚牡羊座的脾氣，在他面前訴苦，說說人家的不是，牡羊座就會幫對方出頭，雙子座則是看事情，如果引起他的興趣，就會想要挑戰，幫人家解決，所以容易被人利用。

被引誘：金牛座、天蠍座



金牛和天蠍是典型的「聰明反被聰明誤」，當他們動了貪念，很容易被金錢、美色利用，明明是想算計別人，到頭來被別人算計。

心太軟：巨蟹座、雙魚座



巨蟹座平常很精明，但有一種情況下例外，就是很容易被人家利用，可能是自己人，例如好朋友、親人、親戚等等，雙魚座則是一時心軟型，看事情的角度，只是看大概，覺得對方很可憐，就想説明，這種情況下很容易愛心被人家濫用了。

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低智商：獅子座、射手座



獅子座就是人家說什麼就相信什麼，可能把自己的人生弄得跌跌撞撞以後，才發現人生並不是想像中那麼的彩色，射手座判斷能力較差，容易聽從他人意見，像是可能聽到這一邊的意見覺得很對，聽到另外一派的意見又覺得也對，這種情況下，哪一方較強勢，就可以利用射手座。

被激將：處女座、天秤座



處女座愛面子，如果你刺激他膽子小，根本就不行等等，這種情況下，他們明知道不對，還是會硬著頭皮去，天秤座如果在全部的人眾口鑠金的情況之下，那他就會不好意思拒絕。

願意付出：魔羯座、水瓶座

魔羯座的人抱著可以和對方同甘共苦，願意放下身段去打拼，所以很容易在這種情況下就被利用了，水瓶座是除了願意放下身段也願意資助對方，只要他們認可、有才華的，很可能就在這種情況下不計較得失，於是很容易被利用了自己還不知道。