鐘點教師紓困超有感！　台南率先核發首批人員1378人！

▲台南市教育局鄭新輝局長表示，雖尚未獲得中央撥付相關款項，但市長體恤基層教師困境，要求教育局務必讓人員早日領取補助，特別專案辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南黃偉哲市長關心未具本職各類鐘點教育人員的紓困補助申請，除率先向中央建議納入補助對象，也親自向行政院反映放寛補助申請資格限制，教育部於7月5日函文各縣市，統一放寬補助申請資格，教育局在中央經費未核撥之前，9日先以專案預支市款核撥給符合申請資格人員，首波計1378人，補助金額達920萬元。

黃偉哲市長表示，本次紓困對象為「未具本職並在各校進行課後社團教學或課後照顧」之人員，一停課即中斷鐘點薪資，從5月19日到7月2日停課將近1個半月，沒有經濟收入，讓人非常心疼。感謝中央積極回應，願意接納台南市意見，放寬計算標準，改以總額不超過4萬元方式設算補助。

黃偉哲市長要求教育局積極部署，調查各校補助人員及經費，務必儘速將第一波統計金額全數核撥到校，希望每位教育服務人員都能即時獲得補助，感受市府的用心，一起度過疫情。

教育局鄭新輝局長表示，雖尚未獲得中央撥付相關款項，但市長體恤基層教師困境，要求教育局務必讓人員早日領取補助，特別專案辦理。教育局已於7月7日統計完後，立即簽辦經費，先行動支市款足額撥付，於7月9日進行首波撥付作業，至遲各校可於12日收到款項。同時第二波補助調查跟經費撥付作業，預計在下週完成，總計受惠人數達3000人以上。

教育局進一步說明，本次撥付對象包含未具本職的課後照顧班人員、學習扶助人員、課後社團教師、夜光天使點燈專案講師、公幼教師助理員、公幼延長照顧服務人員等，已完成212校統計及撥付，後續仍會持續進行。尚未及於第一波經費撥付時進行申請之人員，可持續向受聘學校辦理，本項紓困補助方案會持續到8月31日。

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